Días contados para el paisaje lunar del aparcamiento de Altiboia

La próxima semana está previsto que salgan a concurso las obras de acondicionamiento del aparcamiento en superficie de la rúa de Altiboia, para solucionar el grave deterioro del pavimento provocado por el paso de vehículos sobre el suelo de zahorra.

La zona fue acondicionada provisionalmente por la Consellería de Infraestruturas cuando comenzaron las obras de remodelación de la entrada del Camino Francés en el nudo de Concheiros. En aquel momento, y con un presupuesto de cerca de cincuenta mil euros se niveló la explanada para que pudiera funcionar provisionalmente, pero en la que una zona siguió funcionando como depósito de material de obras.

Con el inicio de la reurbanización de la rúa Concheiros y la inhabilitación de varias plazas de aparcamiento, el Ayuntamiento asumió el compromiso de acondicionar esta zona y establecer una reserva de plazas para los vecinos y comerciantes de la calle. El estado del pavimento ya era bastante malo por la poca consistencia del suelo y el constante paso de vehículos, y las denuncias por los baches abundaron. También hubo quejas por la aparición de varios coches con desperfectos, no se sabe si por robo o gamberrismo, debido a la falta de iluminación en la zona.

En aquel momento se llevó a cabo una mejora del pavimento y se colocaron nuevos focos en las farolas iluminando la zona de estacionamiento. Sin embargo con el paso del tiempo y los coches el suelo ha vuelto a quedar tal y como se refleja en las imágenes, con unos agujeros en los que es fácil dejarse un amortiguador y buena parte de la rueda.

Ahora lo que se va a llevar a cabo, con un presupuesto de 208.907 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses es un acondicionamiento definitivo de esta superficie para que en el momento en el que concluyan las obras de Concheiros exista una alternativa al otro de la calle a las en torno a ochenta plazas de estacionamiento en superficie que se van a eliminar en la rúa para ampliar las aceras. La capacidad de Altiboia es de 120 plazas repartidas en cuatro filas de estacionamiento.

La obra de remodelación ya está adjudicada, según explica el concejal de Obras, Javier Fernández, y las previsiones son que en breve se pueda oficializar el contrato e iniciar los trabajos.

En la zona también está en marcha la habilitación de otro aparcamiento de superficie con plazas reservadas para los vecinos, en este caso en la rúa Triacastela, al pie del ascensor que salva el desnivel entre esta rúa y la de Concheiros. Con un presupuesto de trescientos mil euros, las obras están también adjudicadas, pero los trabajos sacaron a la luz un problema en el estudio previo, porque las mediciones no eran exactas, y la pendiente no permite acondicionar todo el espacio previsto. Esto supone la pérdida de entre dos y tres plazas de las cuarenta calculadas inicialmente. Ahora se está tratando de reformar el diseño para recuperarlas en otro punto de la parcela y no perder capacidad. El proyecto prevé una doble línea de aparcamiento en batería.