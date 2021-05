Dieciséis fiestas en pisos durante el fin de semana festivo

Un total de dieciséis fiestas en pisos se registraron durante este fin de semana festivo, en el que la peor noche fue la del sábado al domingo, en la que la Policía Local tuvo que intervenir para poner fin a nueve. En la del viernes hubo dos, la del domingo, cuatro, y una en la noche del lunes.

Por ello, y aunque el alcalde, Sánchez Bugallo, destacó que en términos generales la respuesta de los ciudadanos había sido muy positiva durante las fiestas de la Ascensión, y que “con carácter xeral houbo un cumprimento extraordinariamente escrupuloso das normas sanitarias”, se mantiene una importante preocupación por este tipo de celebraciones, en las que, además de las molestias al resto de vecinos, también se produce un riesgo, ya que no se suelen respetar las medidas de seguridad necesarias para la prevención de la pandemia.

Por todo ello, y a la vista de las estadísticas de la evolución de la pandemia en la ciudad, el regidor compostelano hizo un nuevo llamamiento a la prudencia, en este caso, dirigido de forma especial a los más jóvenes, que son los que todavía no han recibido ninguna dosis de la vacuna.

Esta situación, destacó, los convierte en un potencial peligro, ya que recordó que los menores de cuarenta años tienen las mismas posibilidades de contagiarse y contagiar, y de sufrir los mismos efectos secundarios que los mayores, con el agravante de que en caso de producirse, estos efectos los tendrán que soportar durante muchos más años.

La vacunación avanza a buen ritmo, explicó el regidor, pero especialmente entre los mayores de sesenta años, por lo que los menores de edad están en una situación más vulnerable.

Actualmente hay en Santiago setenta y seis casos activos, que suponen que la ciudad pasa de nivel bajo a medio, al sobrepasar la incidencia de 50 casos por cada cien mil habitantes en tan solo dos semanas, por lo que destacó que no se deben abandonar las medidas de precaución.

“É necesario manter a responsabilidade. é necesario manter as medidas de seguridade, e deixar que o proceso de vacinación siga avanzando ao ritmo que o está facendo. Isto permitiranos, ao longo do mes de xuño e do mes de xullo, posiblemente ter unha maior flexibilidade”, concluyó el regidor compostelano.