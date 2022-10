Diego Calvo insta a consolidar alcaldías con un partido vivo y próximo a la gente

Santiago. El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, pidió ayer, durante un acto en el que se citó con alcaldes y portavoces del partido judicial de Santiago, un partido “vivo e próximo á xente” para consolidar e incrementar las alcaldías en la comarca santiaguesa.

Acompañado por el secretario general provincial, Evaristo Ben, y tras iniciar la ronda de reuniones ayer en Carballo, Calvo insistió en la “importancia” de este tipo de encuentros para mantener al partido “en escoita permanente e traballandona confección dos mellores equipos” con el objetivo de afrontar con plenas garantías a cita con las urnas locales.

“Levamos tempo xa coa mente posta nunhas eleccións que deben ser o punto de partida do cambio político que necesita España en moito aspectos”, aseguró el presidente popular, quien incidió en la importancia de que su formación ofrezca a los vecinos “unha alternativa estable e eficaz” en los lugares en los que no gobierna y, allí en los ayuntamientos donde sí lo hace, refuerce sus mayorías para continuar demostrando los beneficios que se derivan de una gestión “seria e centrada nas necesidades de las personas”.

Calvo aprovechó la presencia de los alcaldes que el grupo popular tiene en esta comarca para resaltar “el buen trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo”, como expresa a través de un comunicado. “Aquí non vimos prometer cousas que non teñamos demostrado. Aquí basta con botar unha ollada do que son capaces de ofrecer os nosos alcaldes para comprobar que somos unha partido no que se pode confiar”, aseguró. En este sentido, el líder de los populares subrayó que su formación buscará ser la fuerza mayoritaria en el resto de municipios. “Se facemos as cousas ben, se traballamos duro estes meses e se estamos preto da xente propondo e ofrecendo unha alternativa real podemos lograr grandes resultados”, apuntó Calvo.

“Aspiramos non só a consolidar as alcaldías que temos neste partido xudicial, senón que aspiramos a conseguir máis e, sobre todo, afrontamos a cita coas urnas coa mente posta en poder ofrecer aos santiagueses unha alternativa seria para que os composteláns teñan un goberno local centrado nas necesidades da cidade e que non sexa cómplice das políticas que Pedro Sánchez dita desde Madrid”, concluyó Calvo. ECG