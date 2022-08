Diez años de cárcel a un taxista por violar a una joven de 19 años

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de marzo de 2018, cuando un taxista agredió sexualmente a una clienta de tan solo 19 años de edad, llevándola a una zona apartada de la ciudad de manera que la víctima no pudiese pedir ayuda. El acusado ha sido condenado a diez años de cárcel y a ocho de libertad vigilada, así como a una indemnización a la víctima de 20.000 euros, por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Según indicaron los magistrados, el acusado “aprovechándose de la circunstancia de que se quedó adormilada durante el trayecto de apenas cinco minutos de duración, desvió su trayectoria al llegar a la zona de Galeras y desconectó el localizador del vehículo”. Fue en ese momento en el que, tras dirigirse a una zona apartada a las afueras de la ciudad y sin iluminación, el taxista, cogiendo el teléfono de la víctima que iba en el asiento trasero, detuvo el vechículo y se introdujo en la parte trasera del taxi donde instantes después cometió la agresión sexual, aprovechándose de que la joven se encontraba “paralizada por la situación de terror que estaba viviendo ante la imposibilidad de pedir ayuda y el miedo a lo que pudiera sucederle”. El taxista, posteriormente, le devolvió su teléfono y la condujo hasta su domicilio, momento en el que la víctima llamó a un amigo y le pidió que fuese porque un taxista la había violado. El tribunal recalca que no solo se trató de una relación no consentida, sino que se cometió “mediante la intimidación empleada por el acusado, aprovechándose de unas circunstancias buscadas con la finalidad de generar un estado de terror en la víctima, que la dejaron paralizada y sin posibilidad de reacción”. Además, indica que la denunciante ha relatado, “de modo persistente, convincente y sin contradicciones”, a lo largo de todo el procedimiento lo ocurrido aquella madrugada. De la misma manera, afirman que la versión de la víctima está corroborada “por el testimonio de las personas que estuvieron con ella inmediatamente después de los hechos, por las lesiones físicas que presentaba y por la huella psíquica reflejada en el informe pericial psicológico de fecha tres de diciembre de 2020, así como por los datos objetivos que resultan del análisis del recorrido realizado por el taxi esa noche”. Asimismo, tras la versión del acusado, que “no solo ha resultado incoherente”, ya que su relato no se corresponde temporalmente con los datos objetivados en la causa, el jurado ha querido enfatizar el hecho de que el condenado estaba “desempeñando un servicio público como es el de taxi que, precisamente, genera una sensación de confianza y seguridad en quien lo utiliza, especialmente por la noche”, por lo que es “especialmente grave” el hecho de que “un taxista recoja a una chica de 19 años, de madrugada, y se aproveche de que esta se queda dormida para llevarla a un lugar oscuro y solitario, en donde no tiene posibilidad alguna de pedir ayuda o de escapar, quedando completamente a merced del agresor, con el temor que ello puede generar en la víctima a sufrir cualquier tipo de acto violento, sin descartar un ataque contra la propia vida”, además del serio y grave daño psíquico causado a la joven, el cual ha quedado “sobradamente acreditado”, así como la alteración de sus hábitos. Los jueces entienden que el titular del taxi debe asumir la responsabilidad civil subsidiaria, pues el condenado era su empleado desde hacía años. Por ello, le han impuesto el pago de una indemnización a la víctima, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse a ella durante quince años.