Documental sobre la peregrinación científica en la Ruta

Mudar a pel. Viaxes de ida e volta en antropoloxía es el título del documental dirigido por el profesor, antropólogo y cineasta Jorge Moreno Andrés que recoge la experiencia de la peregrinación científica por el Camino de Santiago y que pretende “servir de base para transmitir a idea dos alcances e lindes da noción de desprazamento”.

Promovida desde la USC en el marco de la iniciativa Antropoloxías do Camiño. Camiños da Antropoloxía, que reunió a expertos de toda Europa interesados en explorar y recorrer las rutas jacobeas desde una óptica plural, la peregrinación antropológica itinerante combinó “de xeito harmónico” el desplazamiento físico por diversas rutas y una reflexión teórica.

Así, además de estar presentes distintos Concellos como los de Lugo, Friol, Guntín, Palas de Rei, Toques, Melide, Arzúa, O Pino, Santiago, Padrón, Muxía y Fisterra, se recoge la reflexión teórica “arredor de catro dos camiños máis transitados e consolidados da disciplina antropolóxica”, tales como son la afectividad, “é decir, a soidade, as emocións e o amor”; la alimentación, “porque somos o que comemos e comemos o que somos”; la dicotomía naturaleza/cultura, “que envolve os traballos da antropoloxía ambiental na procura dun desenvolvemento sostible e na crítica aos paradigmas da desigualdade”, y finalmente “o estudo diacrónico e sincrónico dos procesos de patrimonialización nos que emerxe e se xestiona o propio Camiño”.

El documental contó con el apoyo técnico de la reportera gráfica Elena Rosa, y recoge “as vivencias e as narrativas desta reunión de especialistas e estudosos da antropoloxía”, según su promotor, que ha contado con el guión de Julián López, Lorenzo Mariano y Elena Freire, y que recoge “ testemuños de persoas relevantes no eido académico no ámbito da antropoloxía”.

OBJETIVOS. Los protagonistas del documental, entre los que se encuentran Christiane Stallaert, David Conde Caballero, Xavier Medina, Joan Part, Juan Antonio Flores, Borja Rivero, Jordi Roca, Oriol Beltran, Beatriz Pérez Galán, Agustín Coca, Pedro Tomé, Celeste Jiménez de Madariaga, Camila del Mármol, Carmen Cipriano, Nieves Herrero o Ana Cabana, tratan de dar respuesta al “concepto do desprazamento antropolóxico, os diferentes xeitos do ir etnográfico e a súa diferenciación” entre otras experiencias vitales.