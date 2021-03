Donan ordenadores, tablets y conexión a internet a escolares

María Rodas, del departamento de Comunicación de Fundación Amigos de Galicia y Celia Barbazán, trabajadora de la entidad, presentaron ayer en las oficinas de Santiago la nueva campaña Conectad@s, que acaban de poner en marcha.

“Esta nova campaña xorde dado o elevado aumento de solicitudes que a entidade está recibindo nos últimos meses de familias galegas con menores a cargo que non contan cos dispositivos informáticos necesarios, así como con conexión a internet, para que poidan desenvolver o curso escolar en igualdade de condicións”, aseguró María Rodas durante la presentación. La entidad es conocedora del esfuerzo que está realizando la Administración autonómica en el refuerzo de este material entre los escolares gallegos, pero dada la elevada demanda actual y la experiencia de la fundación con colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente menores, han puesto en marcha la campaña Conectad@s para luchar contra la brecha digital. Y es que esta iniciativa está destinada al pago de ordenadores, tablets y conexión a internet para menores gallegos en riesgo de exclusión social, con el objetivo de luchar contra la brecha digital que viven muchas familias gallegas con escasos recursos. “Neste mes recibimos 89 solicitudes, 28 da provincia de A Coruña”, aseguró Celia Barbazán, que afirmó que las primeras entregas confirmadas irán destinadas a menores de centros escolares de los muncipios de A Coruña, Santiago, Vilasantar y Negreira.

Todas las solicitudes recibidas son valoradas por el Departamento de Trabajo Social de Amigos de Galicia y cuentan con informe social favorable de los Servicios Sociales, así como de un informe del centro escolar donde el menor realiza sus estudios. “Das 89 solicitudes recibidas ata o momento, 33 contan con informe favorable para recibir a axuda”, indicaron.

“A falta de conectividade dos fogares de nenos e mozos galegos limita a súa capacidade para desenvolverse no século XXI, e os leva a quedar atrás nos seus estudos por non poder desenvolver as tarefas escolares, que cada vez requiren de máis dispositivos informáticos. A brecha dixital perpetúa as desigualdades, quedando a educación moitas veces fóra do alcance dos menores que non teñen aceso a internet ou dispositivos informáticos suficientes”, aseguraron durante la presentación.