¿Dónde se puede comer hoy el tradicional pulpo?

Miles de personas habrían abarrotado hoy la carballeira de Santa Susana, en la Alameda compostelana, para cumplir con una de las tradiciones de mayor arraigo en el Día de la Ascensión: comer el pulpo; que siempre fue de la mano con otro certamen histórico: la feria caballar. Pero la pandemia del coronavirus ha truncado todos los planes. El año pasado fue imposible celebrar las fiestas y esta edición tendrá lugar con muchas limitaciones, que sacrifican, entre otras costumbres, la de tomarse una ración de polbo en uno de los puestos ambulantes que con motivo de los festejos se instalaban en el corazón de Santiago. Tampoco se podrá hacer en Amio, donde los últimos años también se degustaba el pulpo a la par de la feria de caballos y los diferentes concursos hípicos.

No obstante, seguro que muchos compostelanos, algunos de los cuales cuando se podía no dudaban en aguardar largas colas de casi una hora para probar una talladiña del preciado cefalópodo, no renunciarán hoy a cumplir con la tradición. Habrá quien lo haga en el hogar familiar y también quien opte por salir de casa en busca del clásico plato de madera chorreante de aceite. Pero, ¿dónde se puede comer polbo á feira en Santiago? Lo cierto es que una gran mayoría de los restaurantes compostelanos ofrecen en sus cartas este plato tradicional gallego conocido en medio mundo, que suele ser uno de los principales reclamos de los peregrinos y turistas que llegan a la ciudad; pero, además, la capital gallega cuenta con una amplia oferta de establecimientos hosteleros especializados en este bocado.

Desde la Pulpería O Negreira, en San Marcos, hasta el Mesón Casas Chico, en la rúa das Casas Reais, pasando por el Mesón do Pulpo, en Vista Alegre, o las Pulperías Santa Lucía, en la carretera de Ourense; Os Concheiros, cerca de la rotonda, en la rúa Berlín; o la Raxería de San Marcos... Todos son expertos. También hay un puesto especializado en la Nave 5 de la Plaza de Abastos. Además, el pulpeiro compostelano Guerra también estará hoy en A da Chara II, en Conxo.

Por otro lado, en el Monte do Gozo habrá este Día de la Ascensión un puesto de pulpo, con motivo de la reapertura de la zona de restauración del complejo turístico emplazado en la última etapa del Camino de Santiago.

Bajo su nuevo concepto rural lunch, el Monte do Gozo hace toda una declaración de intenciones. Este nuevo concepto hostelero, que mezcla lo mejor de los domingos de feria gallegos con un ambiente sofisticado, pretende ser un punto de referencia en los locales de Compostela, pero una ventana hacia las costumbres y las tradiciones gallegas. Para celebrar su reapertura y el Día de la Ascensión, el complejo contará con la experta pulpeira Marisol Mambís, que tendrá un puesto de polbo á feira y ofrecerá churrasco, entre otros platos típicos. Todo para que los compostelanos no pierdan esta bendita tradición.