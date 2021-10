Dor polo pasamento de Mª Teresa Seoane

ÓBITO. A tarde do domingo 10 de outubro falecía no seu fogar, rodeada dos seus fillos, María Teresa Seoane Seoane. Nada en San Martiño de Andavao, Boimorto, era a viúva do empresario José María Seijas Vázquez. Tras o falecemento do seu home o 3 de xuño de 1998 ela asumiu a presidencia da empresa Herdanza SL, con sede social en Santiago. Unha da súas actividades era a depuración de augas residuiais baixo ao nome de PRU, con fábrica en Caldas de Reis. A outra actividade empresarial é a agrogandeira cunha granxa de producción de leite denominada A Carballeira, en San Sebastián de Pontecastro, no concello de Mesía. Un dos seus seis fllos, tres homes e tres mulleres, é Miguel Anxo Seixas Seoane, quen foi colaborador durante anos neste xornal en galego cun artigo semanal ilustrado polos seu outro irmán e vinculeiro José María Seijas. Hai uns días Miguel Anxo foi nomeado presidente da Fundación Castelao. O seu enterro será hoxe ás 12.00 h no cemiterio de Boisaca. ECG