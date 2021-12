Dous médicos do CHUS son recoñecidos nun Congreso de Radioloxía en Chicago

Santiago. Dous traballos de profesionais do Servizo de Radiodiagnóstico da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza veñen de ser premiados no Congreso Mundial máis prestixioso no eido da Radioloxía, o norteamericano RSNA, que se ven de celebrar nos Estados Unidos, en Chicago.

Os galardoados son Roberto García e Sandra Baleato, os primeiros asinantes de cada un dos estudos recoñecidos, ambos os dous achegan melloras no proceso diagnóstico en patoloxías oncolóxicas.

O traballo presentado pola doutora Sandra Baleato González valora o papel dun contraste radiolóxico para o estudo do fígado e das vías biliares dun modo non invasivo. No mesmo, mostrábase como o seu uso permite aumentar a precisión diagnóstica da resonancia magnética na patoloxía hepatobiliar e como, tamén, pode facilitar dun modo moi importante a planificación da cirurxía de pacientes con tumores hepáticos ou con transplantes.

Pola súa banda, o traballo premiado do doutor Roberto García Figueiras presentaba o uso de técnicas de imaxe avanzadas na patoloxía ósea. Estas técnicas permiten, comparando coas técnicas normalmente usadas, anticipar a detección da afectación tumoral no óso en pacientes con patoloxías graves como as metástases óseas ou o mieloma. REDAC.