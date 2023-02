Dous millóns de euros para estudar a contaminación por metais na época romana

Santiago. O proxecto PollutedPast (Pasado Contaminado), liderado pola investigadora da USC Olalla López Costas, estudará a contaminación ambiental por metais a través da análise de restos humanos arqueolóxicos. Deste xeito, a investigación que acaba de ser distinguida cunha axuda Consolidator Grant do European Research Council (ERC) por valor de dous millóns de euros, permitirá comprender como a contaminación por metais afectou a vida dos antepasados. “É un proxecto diferente e único que permitirá mellorar a sociedade do futuro xa que os resultados esperamos que contribúan á mellora das normativas europeas de contaminación”, apunta Olalla López Costas.

“Dende que as persoas empezaron a traballar os metais, grandes cantidades de elementos tóxicos foron liberándose ao ambiente e absorbidas pola poboación”, explica López Costas.

PollutedPast estudará como a devandita contaminación afectou á xente, poñendo o foco nos chamados grupos de risco: bebés recentemente nados e as súas nais, así como persoas afectadas por enfermidades epidémicas como tuberculose ou lepra.

En concreto, o proxecto acometerá o estudo de esqueletos humanos que se acharon en escavacións arqueolóxicas e cubrirá un rango temporal de 1.500 anos, dende o século I ao XV, período onde se producen grandes cambios na explotación do medio.

As investigacións concentraranse en coleccións do noroeste e sueste de España —Galicia e leste de Andalucía, respectivamente—, e sueste de Suecia —as illas de Öland e Gotland—, seleccionando individuos dende a época romana ata a Baixa Idade Media. “Este proxecto xerará coñecementos innovadores sobre o impacto a longo prazo da contaminación por metais, pola minería e a metalurxia, e explorará como as diferenzas na xestión dos recursos poden ter consecuencias nas sociedades humanas”, sinala a investigadora da USC. “Unha das cousas que máis me alegra é que PollutedPast ten como centro de acción Galicia e a arqueoloxía de Galicia e dende aí reconstruiremos a historia dos metais en Europa”, apunta.

Polo de agora, realizáronse dúas probas de concepto no xacemento da Lanzada (Pontevedra) nas que se constatou que a contaminación obtida no estudo dos esqueletos alcanzou valores seis veces superiores aos esperables. “Isto é unha gran proporción tendo en conta que se trata dun poboado rural sen minas próximas”, matiza a investigadora.

O proxecto desenvólvese no seo do grupo de investigación EcoPast e sitúase entre a área de Arqueoloxía da USC, na Facultade de Xeografía e Historia, a Facultade de Bioloxía e o Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais da USC (Cretus). Colaborará co departamento de Arqueoloxía e o departamento de Xeoloxía da Universidade de Estocolmo, así como co Laboratorio de Antropoloxía Física da Universidade de Granada. l.rey