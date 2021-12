“É un acto de fe que nos confíen o seu coidado”

“Para un niño, por muchas carencias que tengan, sus padres son sus padres”, asegura Muíño.

Nacho y Miguel afirman que existe este afecto del niño hacia sus progenitores. No obstante, el primero, que es trabajador social, sostiene que “unha falta de habilidades sociais, organizativas e familiares fan que algunhas familias sexan incapaces de cumprir as necesidades do menor”. Dichas carencias podrían llevar al niño a reproducir en la siguiente generación estos mismos comportamientos.

Nacho y Miguel son, según la psicóloga, referentes positivos: “Ahora el menor tiene la oportunidad de visualizar otra estructura familiar, otra forma de relacionarse con el mundo”. Una de las preguntas que les hacía el pequeño cuando llegó a casa era: “¿Cómo conseguís los trabajos?”.

Miguel aclara el motivo: “A estrutura nunha familia integrada socialmente é que hai moitos recursos estruturais que caen polo seu propio peso. Nunha familia onde non hai unha estrutura social óptima, iso é maxia. Un día traballas e outro día non”.

LOS Adolescentes, los grandes olvidados

Mari optó por acoger a un “mociño” porque la gente es reacia a darles una oportunidad. A su vez, Nacho y Miguel indican que se vive con muchos prejuicios: “Asócianse os centros de menores con lugares para reformar nenos conflitivos cando, en realidade, os centros de acollida actúan fronte á desprotección”. La pareja vive con el menor desde junio y, como Mari, también empezó con dos hermanos, pero uno de ellos decidió no seguir.

El acogimiento les interesó a raíz del confinamiento: “Fíxonos reflexionar como puido ser para eles pasar a corentena neses centros”. Como la otra acogedora, creen que “os máis pequeniños aínda van saíndo” y que cuesta más acoger a adolescentes. Por lo tanto, quisieron ayudarlos. “Hai rapaces que rematan os 18 anos institucionalizados e que saltan á vida sen ningún tipo de rede”. Además, valoraban el acoger a un niño o niña del colectivo LGTBI porque, aseguran, “suponlles outro hándicap a maiores”.

Aunque Muíño explica que la relación entre las familias de origen y las de acogida suele ser buena, hay casos que boicotean la medida del acogimiento. Por ejemplo, menciona a padres biológicos con enfermedades mentales. En ocasiones, estos alimentan la idea del retorno, al decirles a sus hijos que regresarán al hogar, a sabiendas de que no es posible.

El verbo acompañar

Tanto Mari como Nacho y Miguel recomiendan la acogida. Ella lo describe como una forma de “facer voluntariado onde vives”. “Estaslle axudando a insertarse como é debido na sociedade, se é que non o está; a mellorar o seu comportamento, as habilidades sociais...”. Habla de “acompañar a unha persoa noviña neste camiño, moi difícil, sen un respaldo familiar ou social”.

Nacho le quita hierro al asunto y anima a acoger porque “non é tan dramático como parece dende fóra. Non é terriblemente duro nin require dunha madeira especial”.

Su marido, Miguel, señala que su profesión, trabajador social, hace que tenga conciencia de la realidad que existe, “da que moita xente é allea”.

“IMos cara a unha visión narcisista e egocéntrica da sociedade. Danos pánico contactar co mundo dun adolescente pero logo gastamos unha pasta en psicólogos porque estamos feitos pó”.

La pareja dice estar en deuda porque el menor comparta “a alegría, a enerxía boa, os seus pouquiños anos e as súas ideas”. Añaden: “É un acto de fé que nos encomende o seu coidado”.

Abiertos a que no haya final

Los acogedores comparten que el momento de la despedida no tiene por qué suponer el final del contacto. Miguel dice que no piensa en ese momento porque es el niño “quen vai escoller aos 18 anos cal é a súa vida”.

En cambio, Nacho reflexiona sobre la partida, pero no en términos de una despedida, sino de haber moldeado a una persona “xa encauzada para a vida adulta”.

Por otro lado, Mari siempre le dejará “as portas abertas” para que no tenga la sensación de que el acogimiento termina cuando cumple la mayoría de edad. Quiere transmitirle que su figura “non o abandonou”.

Hay quien piensa que el legado se lo dejan los acogedores a los niños. Ellos discrepan. Suscriben al protagonista de la película Hacia Rutas Salvajes (2007), cuando dice que “la felicidad solo es real cuando es compartida”.