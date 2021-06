NA MANÁ do vindeiro xoves, 10 de xuño, dado que a día de hoxe a previsión meteorolóxica non é mala para ese día, teremos a oportunidade de contemplar unha eclipse parcial de Sol aínda que de baixa magnitude.

En realidade trátase dunha eclipse anelar xa que logo a Lúa estará próxima a súa posición mais afastada da Terra (apoxeo) e non será quen de tapar completamente ao Sol. Porén, como anelar vaise ver só nunha banda de territorio que vai dende Canadá, pasando por Groenlandia, o mar Ártico e o estremo oriental de Siberia. Fora desa zona, a eclípse será parcial e a Lúa ocultará tanto menos ao Sol canto mais nos alonxemos de dita zona. Concretamente, na Península Ibérica a magnitude da eclipse (fracción máxima do diámetro solar ocultado) terá o meirande valor en Galicia (0,2), disminuindo segundo se descenda cara o sur. O fenómeno completo comezará ás 10.12 horas e rematará ás 15.11. En Galicia poderá seguirse dende as 10.49 e as 12.41 (horas para Compostela). As últimas eclipses parciais de Sol observadas en España o foron en 2015 e 2017. En 2005 puidose seguir completamente unha eclipse anelar.

Dentro de cinco anos haberá a posibilidade de ver unha eclipse total na Península e ano e medio despois, outra anelar. Lémbrase que para o seguimento das eclipses de Sol hai que seguir rigurosas medidas de seguridade. Non se pode mirar ao Sol sen a protección adecuada e menos usando prismáticos ou telescopios. Recoméndase usar as gafas especiais para eclípses ou como moito cristais de soldadura de máxima protección, pero aínda así facelo durante escasos segundos.