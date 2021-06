Edición de luxo para o libro ‘Iter Sancti Iacobi’

camiño. Tras o lanzamento de Iter Sancti Iacobi en marzo deste mesmo ano, Teófilo Edicións pon a disposición dos seus lectores unha edición de luxo do libro de Alberto Cacharrón. A estética desta nova edición foi escollida con exquisito detalle, renovando a imaxe dunha publicación xa elegante per se. Engádeselle deste xeito o broche de ouro a un libro no que se relata a historia da vida e a chegada do Apóstolo Santiago o Maior a Compostela, ademais de facer un minucioso análise da simboloxía que vira en torno ao Camiño. É unha obra chea de curiosidades a través da cal Alberto Cacharrón relata algúns dos segredos mellor gardados da historia protagonizada polo Apóstolo mesmo antes da súa chegada á cidade santa, e que orixinou todo un movemento cultural e relixioso que abarca centos de anos ata a actualidade. Santiago é un referente de peregrinación a nivel mundial grazas á súa historia, a cal foi plasmada en Iter Sancti Iacobi. ecg