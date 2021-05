Educación defende o seu programa de verán ante as críticas nacionalistas

Santiago. O BNG mantivo unha reunión coa Federación de Asociacións de Nais e Pais de Compostela (FANPA) ante “as consecuencias que vai provocar a falta de actividades de conciliación que o Concello de Santiago non vai organizar este verán, como aconteceu no Entroido e en Semana Santa”. Os nacionalistas falan ademais de “inoperancia e da falta de vontade do concelleiro de Educación que nin actúa nin escoita a comunidade educativa”. Segundo a voceira nacionalista, Goretti Sanmartín, “o concelleiro de Educación pretende suplir as actividades de conciliación co programa Vive o verán dos centros socioculturais, cando este non é un servizo de carácter universal xa que vai por sorteo de 150 prazas, carece dun modelo específico de carácter pedagóxico e non se organiza nos centros de ensino”.

Desta forma, Sanmartín considera que “esta falta de oferta por parte do Concello está a provocar que se favorezan os modelos privados e relixiosos e se deixe sen este dereito de actividades públicas municipais de conciliación a numerosas familias. Isto evidencia que o Goberno local carece dun modelo de actividades de conciliación e que está a dar pasos atrás nos servizos públicos e en materia de fomento da igualdade, cando o PSOE en campaña electoral se comprometera a reforzar os programas de lecer nos fins de semana e nos períodos vacacionais”, sinalou a portavoz do BNG.

O concelleiro de Educación, Rubén Prol, xustifica a decisión nun mellor aproveitamento dos recursos existentes nos centros socioculturais mediante a fusión das actividades de conciliación co programa de verán, e anuncia ademais que se está a traballar nun programa alternativo para ampliar a oferta de actividades existente. Tamén engade que a dificultade de licitación das actividades de conciliación que se desenvolven habitualmente nos centros educativos supuxo unha traba para o Concello, que tivo ademais un traballo engadido durante os últimos meses relacionado coas esixencias da pandemia sanitaria.

A inscrición no programa Mañás de verán e xogo. Vive o verán 2021, que organiza o departamento de Centros Socioculturais, finaliza mañá. Ofrece un total de 150 prazas para distintas actividades, destinadas a nenos e nenas de entre 4 e 14 anos, no marco dun proxecto máis amplo denominado Educa-Concilia, que ten por obxectivo dar unha resposta, o máis ampla posible, ás demandas de conciliación das familias de Santiago. Das 150 prazas dispoñibles, 60 pertencen aos CSC urbanos e 90 aos do rural. En concreto, o CSC de Fontiñas ofrecerá 20 prazas para menores de 6 a 10; Santa Marta outras 20 para nenos e nenas de 4 a 8 anos e o Centro Sociocultural de Vite outras 20 prazas para menores de 7 a 14. Participan tamén Figueiras, Lavacolla, Nemenzo, A Gracia, Marrozos e Villestro.

O BNG volverá trasladar ao Pleno a proposta de realizar un contrato para o programa anual de actividades extraescolares e de conciliación para Nadal, Entroido, Semana Santa e verán, que inclúa o mes de agosto, e que xa fora aprobada en novembro de 2016. Na reunión coa FANPA trataron tamén a necesidade de actualizar o mapa escolar e as diversas queixas recibidas pola mala calidade dos menús alimenticios nos comedores escolares.