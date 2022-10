El 96 % de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación

Santiago. El Consello Galego de Economistas celebró este fin de semana en Santiago el XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, en el que han participado más de 200 expertos procedentes de toda España. Durante dos jornadas se ha analizado y debatido sobre el nuevo escenario concursal tras la aprobación de la Ley 16/2022, que ha entrado en vigor el pasado 26 de septiembre. Concretamente, las mesas de debate se han centrado en las nuevas alternativas profesionales, los procedimientos específicos para micropymes y el cambio de modelo liquidatorio, entre otros temas. Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economista, ha sido el encargado de inaugurar este encuentro: “Es importante poner en valor a los administradores concursales, juegan un papel muy importante para afrontar la realidad de que determinadas actividades económicas y empresas pueden entrar en un proceso de crisis y posible insolvencia”.

Juan Carlos Robles Díaz, de REFOR Economistas Forenses del Consello General de Economistas, ha hecho referencia en su intervención al lento proceso de los concursos: “La Ley 16 supone no un cambio en la forma de gestionar los concursos, sino un cambio del sistema de gestión de la insolvencia. El modo de resolver la insolvencia a través de un proceso judicial no era eficiente. Esta inoperancia era generalizada en toda Europa y en España especialmente, el 96 % de las empresas que entraban en concurso acababan en liquidación. Esto significa que el sistema no era eficiente”. El presidente de REFOR del CGE ha explicado que la resolución de un problema de insolvencia de una empresa en un juzgado no era eficiente porque “el lenguaje y los tiempos son diferentes. Las empresas mueren en un juzgados”.

Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economista, ha destacado que la ventaja de esta reforma es que “trata de anticiparse a la insolvencia para viabilizar la actividad económica”. REDACC.