“El 99 por ciento de los gimnasios cumple las normas sanitarias”

El deporte para los compostelanos será, desde el miércoles, individual y al aire libre. Algo que los centros deportivos no acaban de entender, y se preguntan por qué tienen que cerrar si han cumplido todas las medidas. “Limpieza de máquinas, distancia entre ellas, reducción de aforo en las salas de las clases colectivas...”, Luis Pernas, representante de la cadena Wonder y Evofit -Avenida do Mestre Mateo-, y miembro del colectivo de centros deportivos privados de España, insiste en que las sucesivas medidas ya les han mermado ya que el número de socios fue cayendo. “Según el Ministerio, el contagio en gimnasios es del 0,028 %. Además hay actividades, como el pádel, que se hace en pistas grandes y solo con cuatro personas. No es entendible”, añade.

Su cadena iba a abrir un centro deportivo de 6.200 m2 con pádel, gimnasio y cafetería en Milladoiro, algo que ahora está en el aire. Incomprensión siente también Carlos Ferreiros, del gimnasio Ozone. “Los estancos abren pero los gimnasios no”, insiste. “No entendemos las medidas, nos parece aberrante”. Muchos de los centros recurrirán a las clases en línea para su abonados, tal y como ya ha anunciado el gimnasio del Multiusos de Sar y Santa Isabel, que además congelarán las cuotas.