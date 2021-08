El actor Andrew McCarthy se suma a lista de famosos que recorren la Ruta

La chica de rosa, Maniquí o St. Elmo, punto de encuentro son algunas de las películas que el actor Andrew McCarthy protagonizó en la década de los 80 y que lo catapultaron al estrellato.

De hecho, llegó a formar parte del conocido como Brat Pack (Pandilla de mocosos), formado por jóvenes intérpretes que comenzaban a destacar en sus primeros trabajos, como Emilio Estévez, Rob Lowe, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy, Molly Ringwald y Mare Winningham, entre otros. De hecho, él mismo publicó este año un libro biográfico hablando de ese grupo de actores que se coló en las listas de los más leídos en los Estados Unidos. Unos cuantos años más tarde, los seguidores de las películas de la directora catalana Isabel Coixet lo redescubrieron como Don en la mágica Cosas que nunca te dije, y lo cierto es que hasta ahora nunca ha parado de trabajar e incluso ha dirigido capítulos de series tan conocidas como The Blacklist, Orange is the new black o Gossip Girl.

Además, fue editor general de la revista National Geographic Traveler, puesto que le apasiona escribir sobre viajes y además está firmemente convencido de que viajar “es una experiencia transformadora”. Quizás, por esa razón, hace poco más de un mes decidió calzarse las botas de peregrino, junto a uno de sus tres hijos, Sam, para recorrer el Camino Francés desde Roncesavalles.

De hecho, el actor fue compartiendo desde el principio su experiencia en la diferentes etapas de la Ruta Jacobea, compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram, que siempre iban acompañadas de un pequeño texto en el que contaba los temas de los que había hablado con su hijo ese día.

McCarthy y su hijo llegaron a Santiago este domingo y como hacen muchos peregrinos cumplieron con el rito de hacerse una foto con la fachada de la Catedral de fondo. Además, ambos asistieron a la misa de tarde en la basílica, donde pudieron contemplar el espectacular vuelo del Botafumeiro.

Ya por la noche, se acercaron a festejar el término de su peregrinación al mercado de La Galiciana, donde el actor se mostró muy simpático con la gente que lo reconoció.

Ahora, McCarthy se tomará unos días de descanso, porque después de tantos kilómetros sus pies lo necesitan, según confiesa él mismo en sus redes sociales, mientras Sam continuará caminando, como hacen muchos peregrinos, hasta Finisterre.

El intérprete y escritor confesaba en la penúltima etapa de la Ruta Jacobea que tenía una mezcla de sentimientos encontrados al acercase el último día del Camino y que, por un lado, estaba triste, y por otro agradecido por haber podido compartir este tiempo con su hijo.

