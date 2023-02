El actor compostelano Luis Zahera recibe el premio del Círculo de los Escritores Cinematográficos

‘AS BESTAS’. El actor compostelano Luis Zahera recibió anoche el premio del Círculo de los Escritores Cinematográficos, entidad

fundada en 1945 para la defensa y divulgación del séptimo arte que reconoce así el trabajo del intérprete gallego en la película As bestas. Este exitoso largometraje dirigido por Rodrigo Sorogoyen cuenta además en su reparto con Marina Foïs, Denis Ménochet o el también santiagués Diego Anido, quien al igual que Zahera ha logrado una nominación para los Goya en la categoría de Mejor Actor de Reparto. La trama de As bestas narra la historia de Antoine y Olga, una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del profundo interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían al instalarse en la zona. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hará que la citada tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. El sábado sabremos si alguno de estos dos actores gallegos gana el Goya. REDACCIÓN