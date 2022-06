El arco de la Plaza 8 de Marzo sufre la ausencia de unos baños públicos

Un grupo de residentes del barrio de San Pedro denunció a través de un comunicado el mal uso y consecuente estado actual de las esquinas del arco de piedra que se encuentra en una de las entradas de la Plaza 8 de Marzo. Según explican en la carta, la plaza es a diario punto de reunión de un grupo de personas que frecuentemente utilizan el mencionado lugar para hacer sus necesidades, para el disgusto de la comunidad y de los viandantes que transitan la zona, y solicitó al Ayuntamiento que instale unos urinarios en la plaza.

El escrito comienza anunciando la “indignación” de los vecinos respecto a la situación ante la que se encuentran “día tras día desde hace ya unos años, y acrecentada en estos últimos tiempos”. Los afectados explican a continuación que en la Plaza 8 de Marzo se reúnen individuos para “beber alcohol, entre otras actividades ilegales”. Algunos de ellos mayores y, asumen, “tal vez con problemas de próstata y cuya enfermedad les exige la necesidad de micción” frecuente, dado que “unos y otros acuden a las esquinas del arco de piedra que da entrada a la calle” para “hacer sus necesidades”.

Como recuerdan en la carta, “consumir alcohol en la vía pública, así como miccionar y defecar en ella” son delitos tipificados. Conscientes los vecinos de que sancionar a las personas responsables “pudiera no conducir al cobro de la sanción pecuniaria”, sí esperan que se ejerza una respuesta que no tuviera “un sentido recaudatorio, sino ejemplar para todos, para los que lo hacen y los que tenemos que contemplarlo y soportarlo”.

Proponen establecer, “en coordinación con los servicios sociales”, “trabajos comunitarios o prestaciones sociales sustitutorias”, algo que les consta que “existe en otros municipios”, como actuaciones básicas de limpieza viaria, retirada de carteles del mobiliario urbano, manejo de carros de limpieza o vaciado de papeleras.

NECESIDAD. Por otro lado, el grupo afectado y que denuncia que está “cansado” de esta situación. Lamenta que “nuestros hijos y nietos son observadores y no existe justificación alguna a la hora de explicárselo”. Es por ello que solicita la instalación en la plaza de dos baños públicos, uno de ellos accesible para personas de movilidad reducida, para poner fin a estas conductas y evitar que sigan produciéndose. Teniendo en cuenta, además, que las cafeterías de la zona no permiten utilizar sus aseos sin haber realizado una consumición, algo que a los vecinos les parece “lógico y normal”, pues consideran “que no es su función la de sustituir los deberes de la administración local”.

En la misiva afirman ser conscientes de que “en algunos casos estos baños pueden ser usados indebidamente” y producirse en ellos daños a causa de actos vandálicos, pero no dudan en que no se darían “en mayor medida que los que pudieran sufrir cualquier otra ciudad española o europea que presta el servicio”. Reafirman que “esta necesidad es un clamor” de todo el barrio para poner fin a las conductas de quienes “sin reparo, sin pudor, lo hacen bajo la atenta mirada de los turistas de las terrazas instaladas, que ven correr las micciones hacia la plaza; de los menores de edad y de todos los que a diario accedemos a través del arco de piedra”. Pese a reprochar al Ayuntamiento su “falta de acción, dejadez y sensibilidad” respecto a este tema a día de hoy, el escrito finaliza con la esperanza puesta en que “la convivencia y la educación son posibles; tratar de corregir actos incívicos con medios y campañas, también.”

Así, los vecinos demandan “de manera urgente e inmediata, sin dilación” la instalación de los dos citados baños “en la propia plaza, en lugar visible y señalizado” para asegurar que se encuentren disponibles para todos.