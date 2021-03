El Ayuntamiento de Santiago, al borde de una cuestión de confianza de escasa utilidad

Salvo que se produzca un cambio de última hora, el viernes se celebrará en el pazo de Raxoi un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos. Dado que el grupo de gobierno solo cuenta con diez de los veinticinco concejales, necesitará que o bien el PP (8 concejales) o bien CA (cinco) le den su apoyo o se abstengan en la votación para que puedan salir adelante. Sería la aprobación inicial a la espera de la exposición al público y la aprobación definitiva, pero supondría que el Ayuntamiento ya pudiera empezar a disponer de liquidez.

Puede darse el caso de que no se consiga esta aprobación, con lo cual el alcalde, Sánchez Bugallo, ya adelantó su intención de someter las cuentas a una cuestión de confianza. El procedimiento consiste en que somete su cargo junto con los presupuestos a la votación del pleno, lo que supondría que otra vez conseguiría diez votos frente a quince, y al no alcanzar la mayoría absoluta se consideraría que la había perdido, y el gobierno pasaría a estar en funciones, es decir, que solo podría tomar decisiones en materia de gestión ordinaria, y no aprobar ningún gasto extra; por ejemplo, una convocatoria de ayudas.

A partir de ahí, se abre un plazo de un mes para que la oposición presente un candidato alternativo que obtenga la mayoría de votos, como explicó Sánchez Bugallo en el pleno del pasado viernes tendrían que “mostrar para o si a mesma vontade de unión que para o no”. Si no sucede así, y no se presenta ninguna alternativa en el plazo de un mes, se considerará la cuestión de confianza aprobada, y aquellos puntos que van vinculados a ella, también.

Es decir, que salvo que los dos grupos de la oposición decidan coaligarse, el único efecto que tendría la cuestión de confianza es retrasar en un mes la aprobación de los presupuestos, y dejar durante ese tiempo al gobierno local en funciones, es decir, sin capacidad de tomar ninguna decisión ni aprobar ningún proyecto nuevo ni inversión. Al tiempo, supondría que habría entre un mes y mes y medio menos para ejecutar las partidas previstas. Poco más de medio año.

Con un reparto de concejalías muy similar en el pasado mandato (10,9,4 y 2), la sombra de la cuestión de confianza también sobrevoló varias veces el Ayuntamiento, pero salvo en el último año de mandato, en el que la Ley impide plantear una cuestión de confianza, siempre se alcanzó un acuerdo vía voto favorable o abstención que permitió sacar adelante las cuentas, más que nada porque el efecto real, más allá de un mes de parálisis en la gestión municipal no tenía mucho sentido, y podía acabar volviéndose contra quien lo provocaba, al acabar siendo el responsable directo de que no se pudieran tomar decisiones necesarias durante ese tiempo.

Mucho más en las actuales circunstancias, con una pandemia que requiere la adopción de medidas inmediatas, como la nueva convocatoria de ayudas a los sectores más afectados por la reducción de la actividad económica, o la realización de obras no solo necesarias para la ciudad, sino también para las empresas que sin la inversión pública podrían también entrar en crisis.