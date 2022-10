El Bloque reclama más fondos para la “expansión” del Museo do Pobo Galego

Santiago. Con motivo de su visita al Museo do Pobo Galego, la portavoz nacional, Ana Pontón; acompañada por la portavoz parlamentaria de Cultura, Mercedes Queixas; y la portavoz municipal en Santiago, Goretti Sanmartín; aprovechó para felicitar a la directiva del centro y en particular a su presidenta Concha Losada, “a primeira na historia desta institución”, recalcó, que cuenta con una “sólida equipa” de la mano del director Manuel Vilar.

En este sentido, la líder del BNG destacó que se trata de una institución que es garantía de conservación y divulgación “do noso pasado e da nosa maneira de ser así como un referente de como desde a tradición podemos colocarnos á vangarda a través dun museo que é unha das institucións máis coñecidas e valoradas de Galiza”.

Asimismo, Pontón subrayó que el momento de “expansión” que vive el museo es una “oportunidade para incrementar o orgullo cara a nosa tradición e a nosa identidade”, al mismo tiempo que trasladó el apoyo del BNG a la solicitud de más recursos. Apuntó, además, que en esta etapa de crecimiento, “o museo necesita máis recursos e as administracións públicas deben ser sensibles a esta necesidade dunha entidade que investiga e estuda o noso pasado”, así como “as nosas tradicións para proxectalas no futuro”, y añadió que por su parte, el BNG, “vai seguir traballando e colaborando co museo porque é clave para o impulso e o coñecemento da nosa historia”. ecg