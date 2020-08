“El blues nació para convertir penalidades en alegrías”

Feito a Man se presenta este año como un oportunidad para volver a vivir la música en directo en un entorno seguro, pero sin renunciar a disfrutar de la buena música en un espacio natural. Estaba previsto que hoy abriesen el festival Stormy Trucks y The Lákazans, aunque finalmente esta banda cederá su turno a la Bakin Blues Band, un grupo nacido en Compostela en el año 2008 y que, en la última década, se ha convertido en uno de los grandes referentes del movimiento musical de la ciudad. Javier Turnes, cantante de la formación, habla de su vinculación a la ciudad del Apóstol, de su experiencia en el Feito a Man y de sus expectativas para el concierto de esta noche.

Entrasteis en el cartel a última hora.

Sí, estamos muy ilusionados por volver a participar en este ciclo. Ya somos unos habituales del Feito a Man, aunque llevábamos tres años sin tocar. En su momento nos pareció que había que ir dejando hueco a la gente joven que viene detrás, aunque esto fue una sorpresa que aceptamos con mucho gusto.

¿Cómo fueron vuestros inicios como banda en Santiago?

El grupo nació en 2008. Empezamos tocando en locales, durante 10 años actuábamos al menos una vez a la semana en la ciudad. De hecho, los chicos de The Lákazans venían a vernos muchas veces. Todos procedíamos de otros grupos más centrados en el rock y nos juntamos para ir a los orígenes de esa música, porque era algo que queríamos explorar y porque en Santiago no había ningún grupo que hiciese este tipo de música. Con el tiempo todo fue creciendo y empezamos a salir de Compostela, tocamos por toda de Galicia y también en muchas ciudades de España hasta hoy, que seguimos creciendo poco a poco.

¿Cómo os enfrentáis a un concierto en el que el público va a tener que estar sentado y manteniendo las distancias de seguridad?

No creemos que las normas de seguridad vayan a perjudicar al espectáculo. Durante todo el mes de julio estuvimos tocando en varios sitios con estas mismas normas y no notamos a la gente aburrida, de hecho, en muchas ocasiones se crea una cierta complicidad con el público, porque todos somos conscientes de que es lo que toca. Es extraño, pero tanto ellos como nosotros teníamos muchas ganas de volver a vivir la música en directo y ponemos de nuestra parte.

¿Qué significa para vosotros volver a tocar en Santiago, después de viajar por Galicia como una de las bandas de referencia de la ciudad?

Para nosotros es un lujo tocar en Santiago. Creo que después de tantos años la gente nos tiene un cierto cariño, nos sentimos queridos en la ciudad, y para nosotros es emocionante actuar en el sitio en el que empezó todo y en el que, durante tantos años, estuvimos desarrollando nuestra carrera. Ahora venimos menos, pero, aun así, intentamos tocar al menos una vez al año en Compostela.

¿Qué supone el Feito a Man para vosotros?

Feito a Man llevaba a la calle lo que durante el curso se vivía dentro de los bares, por eso nos encanta. Este año eso no se puede hacer, pero decidieron mantener el festival y trasladarlo al parque de Bonaval, que es mi parque favorito y un lugar muy apropiado para organizar el ciclo manteniendo todas las medidas de seguridad. Además, el formato me parece muy adecuado. Yo prefiero que haya muchos espectáculos pequeños repartidos por la ciudad, que un único evento multitudinario. Es una forma de echarle una mano a las pequeñas bandas, tanto locales como las que vienen de fuera.

¿Qué esperáis del concierto de esta noche?

Esperamos que la gente se lo pase bien y que disfrute de un buen espectáculo de música en directo. Nosotros siempre presumimos de que, en nuestros conciertos, la gente se arranca a bailar hasta con las canciones más lentas, aunque esta vez me temo que eso no va a ser posible. De todas formas, eso no significa que no podamos disfrutar de la música en directo. Se dice que el blues nació para convertir penalidades en alegrías, y ¿qué mejor momento para que esta premisa se convierta en realidad?