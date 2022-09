El BNG buscará que Santiago forme parte del nuevo trazado ferroviario para el transporte de mercancías

INCORPORACIÓN. La portavoz del BNG compostelano, Goretti Sanmartín, anunció ayer que su grupo trasladará una iniciativa al Pleno para que la Corporación municipal se una con el objetivo de reclamarle al Gobierno central que incluya Galicia en el nuevo trazado ferroviario de mercancías con el fin de favorecer, entre otros, el tejido industrial y empresarial de Santiago y la creación de la estación de mercancías de A Sionlla. “Este é o momento de actuar con visión de gran cidade; de perdermos esta oportunidade, o futuro empresarial de Santiago de Compostela quedará discriminado e relegado a intereses políticos do PSOE noutras comunidades”, explicó Sanmartín.

Sobre el documento ‘Mercancías 30’, que recoge la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para desarrollar el mapa de autopistas ferroviarias para mercancías, destacó la portavoz que en él se le da prioridad al eje mediterráneo y a la conexión con Portugal a través de Salamanca, además de concebir el mapa de líneas “cunha visión centralista”, orquestando el paso de la mayor parte del tráfico de mercancías por Madrid.

Asimismo, recordó que el BNG consiguió incluir Galicia en el trazado TIENE-T (Trans European Network) de la red básica de corredores europeos de transporte de mercancías por ferrocarril, una infraestructura que debe ser ejecutada antes de 2030 mediante iniciativas en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea por su consideración de importancia estratégica para la economía gallega. En este sentido, manifestó la portavoz, “para o BNG é unha incoherencia a decisión do Goberno do Estado de excluír Galiza do mapa de autoestradas ferroviarias de mercadorías”, explicó la portavoz, “xa que nos Orzamentos de 2022 figuran partidas por importe de 275 millóns de euros na Galiza para o desenvolvemento desta rede TEN-T”. ECG