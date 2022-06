El BNG exige regular la gestión de los comedores y la implicación del alcalde

Santiago. El BNG exige nuevas medidas para la situación de los comedores escolares, ya que califica la gestión por parte del departamento de Educación como una “total incompetencia”.

Por ello, Goretti Sanmartín anunció que el Bloque presentará una iniciativa en el Pleno para exigir la intervención del alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, en dicha problemática y que aclare “cando vai estar o novo prego de comedores escolares e se vai recoller un modelo diferente, de proximidade e baseado naquelas cuestións que tanto a ANPA como o BNG propuxeron en diferentes ocasións durante estes máis de tres anos de mandato”. Estas irregularidades en la temática abordada ya vienen de antes, así lo manifiesta el BNG, que ya habían expuesto anteriormente en julio y octubre de 2021, y en abril de este año.

Sanmartín afirma que es inconcebible esta gestión, ya que los comedores “están coa concesión caducada, aínda non convocou o concurso e o contrato non vai estar en marcha en setembro ao inicio do vindeiro curso”. Asimismo, expone que “non pode ser que un servizo estea con orde de continuidade desde xaneiro de 2022, fóra de contrato, e que o concelleiro durma tan tranquilo con esta situación e coa imposibilidade de que o novo estea listo o 8 de setembro, data de inicio de curso escolar”.

De la misma manera, apunta al “desinterés” por parte del gobierno local ya que, según indica, no hay diálogo con las ANPA y, consecuentemente, no hay manera de saber cuál puede ser el posible modelo para el nuevo curso escolar 2022-2023. En este sentido, la edil califica esta gestión como una “incapacidade manifesta, unha desidia e un pasotismo grande”. Manifiesta, además, que esto “tamén se demostra cando non se dan instrucións para desenvolver o novo protocolo da Consellaría de Educación que marca unha flexibilidade no acceso a familias, espazos interiores e exteriores, o fomento do lavado dos dentes como hábito saudábel e a negativa da posibilidade de que isto se poña en marcha” en Santiago. “Entendemos que esta situación non pode continuar por máis tempo e solicitamos do alcalde que interveña e que diga para cando vai estar o novo prego de comedores escolares. s.t.