El buen estado de las paredes permitirá recuperar el interior original de O Espiño

Avanza la reconstrucción del Palacete do Espiño y las últimas novedades sobre el proyecto son positivas. Y es que a medida que han ido discurriendo los trabajos, la empresa concesionaria de la obra ha descubierto que la estructura exterior del edificio presenta un estado de conservación mucho mejor que el que se estimó en los estudios previos. Según ha podido saber EL CORREO de fuentes municipales, los muros exteriores del inmueble, que prácticamente era lo que se conservaba de la edificación original, están mucho más sólidos de lo que se esperaba. Cabe recordar que la sujeción de la estructura existente era una de las principales preocupaciones de los técnicos. Ahora, una vez que los operarios se han puesto manos a la obra y han comprobado in situ el estado del palacete se ha comprobado que no serán necesarias las fijaciones metálicas que se contemplaban en el proyecto para asegurar las paredes. Se trataría de una serie de vigas de material metálico que garantizarían la estabilidad del inmueble una vez que se complete su reconstrucción.

Pero, al parecer, no serán necesarias. Así, tal y como ha podido saber este periódico, los técnicos están trabajando en una posible modificación del proyecto inicial para que el Palacete do Espiño pueda recuperar su estructura original, es decir, recuperar materiales como la madera para la sujeción de la estructura y para la construcción de las placas que permitirán dar alturas a la edificación.

Estos cambios, aseguran las fuentes, no supondrían un sobrecoste en las obras, sino que en el proyecto ya se contemplaba la posibilidad de hacer algunos cambios, como los referidos, a medida que se avanzaba en la restauración.

Por otro lado, en los próximos días también habrá una reunión de los técnicos con los responsables de la constructora para definir los usos definitivos que tendrá el edificio y el reparto de los diferentes espacios con los que contará el palacete.

Después de muchos años paralizado, el proyecto de rehabilitación del palacete de Finca do Espiño está en marcha para su conversión en un edificio de usos múltiples del Ayuntamiento de Santiago.

Para ello fue necesario casi década y media de tiempo y hasta tres proyectos diferentes, en los que hasta cambiaron los tipos de materiales. La última propuesta es aprovechar los viejos muros del edificio modernista para tratar de recuperar en todo lo posible su fisonomía. Ahora se sabe que también se podrá recuperar su estructura interior con materiales iguales a los originales, como madera.

Los avances en los trabajos ya son fácilmente apreciables en las imágenes de los edificios en ruinas, que en su momento tuvieron que ser apuntalados y tapiados para evitar un más que seguro derrumbe de toda la construcción y de la capilla anexa.

A pesar de su aspecto, el material no es piedra, sino hormigón que la imita, y el más de un siglo que lleva construido (se edificó entre 1910 y 1915), y el incendio que sufrió en la década de los noventa dejaron apenas en pie las paredes, con maleza creciendo por dentro y fuera.

El proyecto nació a comienzos de siglo en forma de convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento, a cambio de recalificar una parte de la finca para construcción de apartamentos, recibía el resto de los terrenos y el palacete y la financiación para llevar a cabo el acondicionamiento de ambos como parque y edificio público. El primer proyecto, redactado por Jean Nouvel se hacía eco del mal estado de los muros y proponía colocar un gran cubo de cristal en el interior sin apoyarse en ellos. El proyecto sufrió varios años de paralización por problemas legales, aunque el parque que rodea el palacete sí se acondicionó y abrió al público en 2014, pero las obras del edificio se retrasaron hasta 2016.

Por fin la obra se pudo adjudicar el pasado verano, e iniciarse los trabajos a finales de noviembre, con un plazo previsto de ejecución de doce meses, es decir, que se espera que esté listo a finales de este año. Los trabajos, además de lo que es el palacete en sí para “equipamiento municipal cultural y administrativo”, también recoge el ajardinamiento de todo el entorno y la rehabilitación asimismo de la capilla adyacente. El parque es una antigua finca particular, por lo que está rodeado de un muro de piedra que rodea todo el recinto y permite su cierre durante las noches. También cuenta con un lago.