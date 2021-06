El Casino ‘premia’ el diálogo y la concordia

El jurado de la segunda edición del Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor ha decidido premiar ex–aequo a los cuatro finalistas: Ángel Gabilondo, Antón Costas, Rui Rio y Caetano Díaz. Con este galardón, el Casino de Santiago, entidad organizadora del premio, pretende reconocer a las personas o entidades que fomentan el diálogo, la concordia y la fraternidad, recordando así ese momento de la historia de Galicia que también simbolizaron Lorca, Guerra da Cal y Blanco Amor, que cristalizó en la creación y publicación de los Seis Poemas Galegos.

“O xurado considerou que as actuacións dos catro finalistas foron moi significativas para favorecer o diálogo, a concordia e a fraternidade nun momento tan complexo como foi a crise que provocou a COVID, e considerou tamén que era moi difícil valorar as distintas actuacións, polo que propuso que os catro finalistas sexan premiados ex–aequo”, indicó ayer, un vez se comunicó el fallo, Maribel Martín, secretaria del jurado.

En el ámbito político, el II Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor ha destacado la figura de Ángel Gabilondo, “que representa a excelencia no marco do debate político como ministro de Educación e coma diputado na comunidade autónoma de Madrid e tamén no marco do debate cidadán como catedrático e reitor da Universidade Autónoma de Madrid”, señalaron. Mientras, en la categoría de Economía, sobre Antón Costas, en el Casino subrayan que “buscou sempre o marco do diálogo entre diferentes, fomentando sempre a dignificación da persoa humana en todos os campos. Un exemplo é a súa proposta de creación dun Fondo Nacional de Emprego que evite a humillación da axuda e favoreza a entrada dos parados na vida activa”, inciden.

En el ámbito periodístico, el jurado reconoció la trayectoria de Caetano Díaz. “As cartas de Caetano Díaz”, publicadas en este periódico, “son unha corrente de aire fresco cheo de valentía e de lucidez. A súa defensa da ensinanza presencial confirmouse coma un gran acerto no marco da pandemia. E o seu esforzo foi sempre un exemplo opoñéndose sistemáticamente ás críticas irracionais como foi no caso de María Jesús Lamas, directora da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, criticada por visitar aos seus fillos en Santiago durante a pandemia”.

Por último, como Personalidad singular, la organización ha seleccionado a Rui Rio, líder de la oposición en Portugal, “por ofrecer toda a súa colaboración ao Goberno insistindo en que o éxito do Goberno é o éxito de todo o país, ademais de recordarlle á Banca que o seu obxectivo tiña que ser un lucro cero nos exercicios de 2020 e 2021”.

Tras el fallo, Carlos Pajares, presidente del jurado, y Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, valoraron muy positivamente “a dimensión do premio, cuns finalistas tan significativos nas distintas categorías”. También apoyo la decisión del jurado la concejala de Cultura, Mercedes Rosón.

Por último, el Casino sugirió que, en el futuro, “se teña en conta a figura de Ernesto Guerra da Cal para adicarlle un día das Letras Galegas”.