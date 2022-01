El CHUS dio la bienvenida a Iker, primer bebé nacido en Galicia en el nuevo año

Apenas una hora después de la llegada del Año nuevo, se producía en el Hospital Clínico de Santiago el que será recordado como el primero de los nacimientos que se registren en 2022. Los afortunados María y Carlos, vecinos de Teo, se convirtieron en padres al dar a luz a su primer hijo, Iker, que llegó al mundo a las 01.01 horas.

El bebé pesó 3,14 Kg, y no se produjeron complicaciones durante su parto. Su padre, Carlos, aseguró en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que “nos llevamos una doble alegría al saber que había sido el primer nacido del año”. Además, señaló que “se nos había pasado por la cabeza en varias ocasiones, sobre todo estos últimos días, que pudiese darse esta casualidad” dados los períodos en los que se iba desarrollando el embarazo de su mujer María, aunque afirma que en el fondo “no contábamos con ello, siempre lo decíamos en tono de broma, y nos hemos llevado una sorpresa”. También comentó que el nombre del bebé, Iker, no proviene de ningún amigo o familiar de los padres. “No tiene un significado realmente especial, simplemente barajábamos varios que nos gustaban y finalmente nos decidimos por este”. Los padres lo describen, por ahora, como “un niño tranquilo que en estas primeras horas de vida se ha dedicado a comer, dormir y nada más, sin darnos mucha lata. Según relata, el pequeño “casi no llora” y “salió todo bien”, así que espera que “todo siga así” para poder llevarlo cuanto antes a su domicilio de Teo.

Por otro lado, el primer día del 2022 acogió varios nacimientos por toda Galicia. Tan sólo 6 minutos después del de Iker, llegaba el turno de María, hija de Iria y Óscar, nacida en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un peso algo superior: 3,45 Kg. El tercer bebé en nacer este año fue Darío, en el CHUAC de A Coruña, a las 2.17 horas, que pesó al nacer 3.120 kilos y es hijo de Alejandro y Alba. Además, en la zona de Santiago y Barbanza nacieron más niños como Meison, a las 15.25 en Ribeira.

Cabe destacar, por último, que las medidas sanitarias han impedido las visitas a estos recién nacidos.