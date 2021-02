El cierre perimetral ‘congela’ la venta de coches y hunde a los concesionarios

En 2020, el 52 % de los 221.936 clientes de los operadores de renting de vehículos eran empresas. Pero de cara a este ejercicio se espera que los clientes particulares y autónomos superen a las compañías, por primera vez en España. Son cifras que ponen de manifiesto el auge que está experimentando este mercado, y que denota un cambio en cuestiones de movilidad. “El renting está claramente en auge. Antes era un mercado que se nutría de clientes relacionados con el sector empresarial, pero esto ya no es así: ha crecido muchísimo el renting para particulares. Solo te preocupas de echar combustible, puesto que no pagas seguro, cambio de ruedas...”, afirma el gerente de Amiocar Santiago. En este sentido, incide en que son muchos los que apuestan por un alquiler, por ejemplo de tres años, en lugar de comprar. “Es un concepto mucho más flexible, más a corto plazo; por una cuota relativamente baja, de en torno a 300 euros, tienes un coche con todos los gastos de mantenimiento incluidos”, subraya Antonio Beiro. No obstante, aunque reconocen que este tipo de modalidad se ha puesto de moda, en Hyupersa Santiago inciden en que es una apuesta que compensa a aquellos que no hacen más de 10.000 kilómetros al año, puesto que de los contrario la cuota mensual se dispara. Por otra parte, en los concesionarios de la ciudad admiten que sí se están incrementado las ventas de coches híbridos, muy aconsejables para aquellos que realizan a diario recorridos cortos. “Es una compra ideal para aquellos que conducen en ciudad o que hacen a diario pocos kilómetros”, señala Enrique Rozados, responsable de ventas de Hyundai en Santiago.