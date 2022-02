El Clínico estrenará en mayo la renovación integral de la UCI de adultos del hospital

El próximo 21 de febrero comenzarán las obras de la UCI de adultos del Hospital Clínico de Santiago, con el objetivo de que “no mes de maio os doentes da área compostelá contarán cunha nova UCI totalmente renovada”, indicaron ayer desde el área sanitaria de Santiago y Barbanza. La Xunta invertirá un total de 1,2 millóns de euros en esta reforma, que afecta “a uns 360 m2 e permitirá crear boxes individualizados moito máis amplos, mellorando a confortabilidade da hospitalización dos pacientes e tamén as condicións nas que realizan o seu traballo os profesionais deste servizo”.

La licitación de la obra tuvo lugar el pasado año pero las circunstancias epidemiológicas y asistenciales aconsejaron retrasar su puesta en marcha. Los trabajos tendrán una duración de tres meses.

“Estas obras supoñen a primeira fase dun ambicioso plan funcional que duplicará o espazo do servizo de UCI e incrementará considerablemente a capacidade asistencial. Mentres se leva a cabo a reforma, a actividade dos coidados intensivos médicos desenvolverase no antigo espazo de espertar, polo que a asistencia sanitaria a doentes críticos está garantida”, señalan en el Sergas.

Así pues, la nueva UCI contará con “10 boxes pechados, individuais e independentes que garantirán a seguridade de doentes e profesionais”. Además, “en todo momento se poderá manter a circulación do persoal entorno á cama do doente, tendo en conta a utilización de múltiples dispositivos de soporte (incluído o ECMO, depuración extrarrenal e ventilación mecánica) así como o traballo de todos os profesionais necesarios para realizar as diversas manobras de coidado (incluída a movilización de decúbito prono)”.

Asimismo, las nuevas instalaciones incorporarán todas las recomendaciones de las sociedades científicas acordadas como necesarias tras la pandemia, “como todo o referido a evitar toda manipulación innecesaria, buscando a máxima automatización, tanto de portas, como acristalamento ou hixiene de mans”.

Aunque se cambia de una UCI abierta a una cerrada, los profesionales “terán unha visión directa de todos os doentes, polo que a separación será con boxes acristalados. Ao mesmo tempo, a nova UCI permitirá avanzar nas medidas de humanización e ademais de incrementar o acompañamento de familiares co aumento do espazo e a separación de cada box, incorporará novos sistemas de iluminación e aillamento individualizados, mecanizados e asépticos”, subrayan desde el área sanitaria de Santiago y Barbanza.

Por otra parte, también se incorporan medidas que permitirán la mejora de la calidad do el sueño en los pacientes ingresados en la UCI, “afectada por estresores externos (fundamentalmente ruidos e luz ambiental) individualizándoa en cada habitación”.

Posteriormente, una vez finalizada esta reforma, se procederá a desarrollar “a segunda fase das obras de mellora da UCI na zona de ampliación, que permitirá contar con máis superficie e máis boxes de atención a doentes críticos con espazos que mesmo duplican a capacidade das camas da UCI actual”.