El club de los aplausos

ANDA ÚLTIMAMENTE EL RESPETABLE metido en el fervor de los aplausos, motivado, en unos casos, por un gesto de agradecimiento al personal sanitario y similares, para agradecer heroicas actitudes de lucha y sacrificio, frente a la pandemia que nos oprime. Sin lugar a dudas, ellos se lo merecen. Somos pueblo de lidia en la sombra y la solana y sabemos responder con prontitud y entusiasmo a la maestría del torero y a la no menos meritoria condición de raza y de bravura del morlaco que nos brinda. Aplaudimos, en los mítines, las enardecidas proclamas y promesas políticas que bajan por las torrenteras del discurso hasta llegar al remanso del probable incumplimiento. En los teatros no somos menos que otros países, a la hora del entusiasta palmoteo y somos pueblo culto, a no dudarlo. Pero, a veces nos pasamos y aplaudimos al viento, la mentira o la osadía, con el consiguiente peligro de ser clasificados como aquel aplaudidor de la fábula: “Cuando el sabio calla, malo; cuando el necio aplaude, peor”. Pongo, como ejemplo, el episodio acaecido a las puertas de la Moncloa, no hace mucho protagonizado por media docena de ministros, aplaudiendo, no sabemos qué meritoria conquista lograda por nuestro presidente en los foros europeos y que, al final, no será más que “nada entre dos platos”, como dice el famoso sainete y como, a no tardar, podremos todos comprobar. Lo curioso es que el jefe del ejecutivo se sumó al programado aplauso, lo que quiere decir que se aplaudió a sí mismo. Y, para acabar de rematar la escena, días después, despreciando las normas de la nueva normalidad, en cuanto a distancias entre personas, se fueron todos en pleno al Congreso, no dejando escaño vacío, para apoyar y aplaudir rabiosamente, al nuevo descubridor de la piadosa Europa. Y, como siempre, quedó demostrado que, aunque sea despreciando la normativa legal, los políticos de la sinistra saben orquestar y manejar la vis cómica que haga falta con tal de alimentar el espectáculo.

Lo que les falta por aprender a estos políticos es que no están los tiempos para comedias, cuando estamos viendo y previendo que el espectáculo va, más bien, de tragedia y vacas flacas. En resumen, está bien aplaudir a los valientes que luchan por nosotros ante la penuria del trabajo, la defensa de la vida y ante la muerte y por tantos que ponen sus esfuerzos para hacernos degustar horas de ocio y de cultura. Pero nunca aplaudamos a quienes van de superhombres y viven encerrados en su peculiar club de los aplausos, una especie de paraíso perdido donde reinan la frivolidad, la farsa y la mentira.