“El comercio crea ciudad... y el señor Amazon no da ayudas”

El pequeño comercio compostelano, después de un año muy duro, comienza a ver la luz al final del túnel gracias a la relajación de las restricciones, a las ayudas al sector y al apoyo del Ayuntamiento compostelano. Así lo cuenta a EL CORREO GALLEGO José María Fernández, presidente de la fundación Santiago Centro, que aglutina a un importante número de establecimientos de la capital gallega.

Han sido tiempos muy difíciles para todos, también para su sector. ¿Cuál es la situación actual del comercio local en Compostela?

Empieza a haber brotes verdes. Vemos un cambio de tendencia, con más gente por la calle e incluso con aperturas de comercios. Tengo constancia de que hay determinadas marcas buscando local en Santiago, y eso es importante. Comienzan a verse carteles de alquilado y ves que abre alguna tienda, porque hasta hace poco era todo lo contrario, solo cerraban locales. Hay luz al final del túnel. Se está vacunando a buen ritmo, ya hay mucha gente inmunizada y creo que vamos a salir adelante. Gracias al Xacobeo saldremos muy airosamente de esta situación.

¿Cree que esa recuperación ya será posible este verano?

Este verano la situación no va a estar totalmente normalizada, pero si el año pasado fue bastante normal, este lo será más. España es un destino seguro, y Galicia todavía más. De hecho, me sorprendieron muy positivamente las declaraciones del alcalde en las que confirmó que había muchas reservas de alemanes y una ocupación del 75 por ciento para este verano. Hay que ser optimistas.

El Ayuntamiento de Santiago puso en marcha varias líneas de ayudas al comercio. ¿Qué papel están jugando esas subvenciones municipales en la reactivación de los pequeños negocios?

Creo que el Ayuntamiento de Santiago se ha volcado con el comercio local y es algo en lo que coincidimos todas las asociaciones comerciales de la ciudad. Es muy de agradecer. Las ayudas llegaron a todo el comercio y fueron bastante rápidas, así que el balance es muy positivo. Está claro que siempre se puede pedir más. Pienso que es el momento de prepararnos para lo que nos viene por delante. Tenemos que dar una imagen acorde con lo que es realmente Compostela para el Xacobeo, y ahí el Concello puede aportar su parte y nosotros nuestro granito de arena para ofrecer al turista un comercio de calidad.

Otra iniciativa del Concello es la fiesta del comercio Prima 21, que se celebra este fin de semana con el objetivo de dinamizar la actividad de los negocios. ¿Cómo se valora desde Santiago Centro esta celebración?

Estamos convencidos de que va a funcionar bien, porque la gente está con ganas de divertirse y salir a la calle. Estamos ansiosos por volver a la normalidad, y además las cifras de casos de coronavirus en la capital gallega van bien. Eso sí, tenemos que tener precaución y no volvernos locos. Está claro que este tipo de iniciativas, como Prima 21, funcionan y en Santiago Centro siempre nos hemos basado en llevar actividades a la calle, para atraer a más o menos gente a las tiendas. Es fundamental que haya actividades en la calle, para que la gente salga de sus casas y tú poder ofrecer y vender tu producto.

La fiesta del comercio va a contar con actividades como pasacalles, desfiles tradicionales o teatro, que se van a celebrar en distintos puntos de la ciudad, como el Ensanche, zona vieja, San Pedro, Fontiñas o Conxo. ¿Qué le parece que la celebración se extienda por diferentes áreas de la capital gallega?

Es positivo que las actividades estén distribuidas por diferentes barrios. Tiene que funcionar toda la ciudad, no solo el centro. Tenemos que alejarnos del modelo de Estados Unidos, que se centra en un zona pequeña de las urbes. La gente tiene que vivir las ciudades al completo. Pensamos que este año la fiesta del comercio va a funcionar mejor que en la edición anterior, porque tenemos menos restricciones y más libertad de movimientos.

¿Qué mensaje le gustaría transmitirle a los compostelanos aprovechando la celebración de Prima 21?

Hay que salir a la calle, con precauciones, pero hay que volver a vivir. Lo hemos pasado muy mal y tenemos que empujar todos juntos. Los ciudadanos tienen que comprender que el comercio local es el que crea ciudad, el señor Amazon no nos va a ayudar a ninguno. Tenemos muchas más cosas de las que creemos en las tiendas locales.

Durante el confinamiento mucha gente se habituó a comprar en los establecimientos de su barrio. ¿Esa tendencia continúa ahora, que ya no hay cierres perimetrales en la mayor parte de Galicia?

En el confinamiento, el mensaje de ayudar al comercio local caló. Antes nos costaba llegar al público y que la gente lo entendiese, y con esta pandemia la gente ha comprendido mejor que el panadero y el electricista tienen que salir adelante, si no las ciudades se mueren. Sin comercio y hostelería no hay vida en las ciudades. El modelo americano demuestra que es caduco y fracasa. Es necesario volver al concepto de ciudad europea.

Tradicionalmente, los Años Santos suponen un empujón fundamental para la economía compostelana ¿Qué esperan de este Xacobeo?

Ya van llegando más peregrinos. Hacía meses que no veíamos a ninguno por las calles y ahora vuelven a estar, y también está regresando el turismo. Es cierto que estamos en un momento delicado y tenemos que tener muchas precauciones, porque todavía hay algunas zonas cerradas perimetralmente. Tenemos que avanzar, pero con precaución. No nos volvamos todos locos. Estamos agradecidos al Concello por las ayudas , pero ahora tienen que pensar en prepararse para el Xacobeo, porque está ahí y no lo podemos dejar pasar.