El comercio local está de celebración con el Outlet Santiago Centro

Santiago. El Outlet Santiago Centro llevará un enorme abanico de ofertas del comercio local hasta el mismo centro del Ensanche compostelano desde mañana y hasta el sábado. Un amplio grupo de establecimientos estarán presentes en una tienda efímera que se encontará abierta en el número 13 de la calle Xeneral Pardiñas. Dicho local contará también con la presencia de varias propuestas de artesanía y de asociaciones solidarias. A raíz de la ocasión, se contará con la presencia de establecimientos de los sectores del deporte, moda juvenil, infantil y de mujer, óptica y lencería. Participarán tiendas de reconocido prestigio en la zona nueva compostelana: Amancio Deportes, Carmen Díaz Estilista, Centro Deportivo, Cultura Urbana, Esther Lencería, Kids and Us, Óptica Tábora, Patucos&Co y Tiro Libre. Todas ellas acudirán con productos en liquidación que presentarán descuentos considerables, manteniendo siempre las mismas garantías que en el establecimiento original. El Outlet Santiago Centro ofrecerá, también, una zona dedicada a las creaciones artesanales más originales y cuidadas de la mano de Dulces y Saladas, Planeta Tres Zetas, Soledad Mato, Noga Arts, Duarte Leather, Estilo Puratití y Muñeco Loco. La cita contará con un componente solidario gracias a los stands de las asociaciones Fundación Andrea, Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog) y Down Compostela.

FIN DE SEMANA DE OCIO. La celebración del Outlet Santiago Centro coincide con la de Prima 22, la gran fiesta del comercio compostelano que promueve el Departamento de Comercio del Ayuntamiento. Desde el jueves, las calles de Santiago y, nombradamente, las del Ensanche, se llenarán de propuestas musicales y de ocio para todas las edades. Los comercios sacarán sus productos a la calle para ofrecer a vecinos y visitantes a posibilidad de pasear, disfrutar con la cultura y hacer las compras en un ambiente alegre y estimulante. Santiago Centro organiza este evento con el patrocinio de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago y con el apoyo del Banco Sabadell. La tienda outlet ‘pop‐up’ de los comercios del Ensanche de Santiago estará abierta mañana de 16:30 a 21:00 horas, y el viernes y el sábado de 11:00 a 14:00 y 16:30 a 21:00 horas. ECG