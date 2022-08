El compostelano acusado de matar a una gaviota: “Fue en defensa propia”

Este fin de semana saltó la alarma en las Illas Cíes por la noticia de que un bañista había matado a palos a una gaviota, para después enterrarla y huir del lugar. Sin embargo, el acusado se ha puesto en contacto con EL CORREO GALLEGO para desmentir las graves acusaciones que se han hecho contra él y que, en los últimos días, ha provocado una ola de insultos en redes sociales.

Se trata de un vecino de Conxo, que asegura que fue un hecho desafortunado. “Me estaba comiendo un bocadillo y de repente una bandada se echó encima mía, se avalanzaron como unas veinte gaviotas”. Este ataque, algo que sucede con cierta frecuencia en las playas y en especial en las Cíes, hizo que el bañista intentase desesperadamente ahuyentar a los animales, pues se encontraba en peligro y a su lado estaba también su familia y un par de ancianos. “Había una rama de un árbol en el suelo, a mi lado, y la utilicé para asustarlas, pero no quería golpear a ninguna, solo que se alejasen. Si me hubiese atacado una, no le habría dado ni queriendo, pero al ser tantas, una recibió un palazo sin querer, y cayó desplomada”.

Tras caer, el vecino de Conxo no continuó pegando a la gaviota ni huyó del lugar. “Nos quedamos donde estábamos y pasé una tarde horrible, me quedé jodido por la gaviota, fue un accidente”. Algo que prueba que sí permaneció en el lugar, es que poco después un agente medioambiental se le acercó para informarle de que sería multado. Una multa que además no es precisamente barata, pues al encontrarse en un área protegida medioambientalmente, matar a un animal conlleva un duro castigo. La multa podría elevarse, por lo tanto, hasta los 3.000 euros como mínimo. “Ya estaba fastiadado por el tema, pero cuando el agente me pidió los datos para ponerme tal multa me quedé estupefacto”, señala el acusado.

Y por si el mal trago y la multa fueran poco, la publicación de noticias en las que se le trata como un violento asesino ha incendiado las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, cientos de personas le tildaron de asesino, algunas pedían que la multa fuese aún mayor, y otros incluso señalaban que él era el animal. Todo ello, sumado a calificativos poco agradables, como vándalo, desgraciado, garrulo, etc.

Sin embargo, también ha recibido considerables muestras de apoyo y algún mensaje esperanzador. Muchas personas contaron que los ataques de gaviotas en las Cíes son muy frecuentes y salvajes, y en ocasiones sólo puedes defenderte o huir. Narraron también experiencias propias, en las que algunos aseguraban que les habían robado la comida, que tuvieron que irse porque los niños estaban asustados, o incluso que les provocaron heridas considerables. Estas personas, además, señalaban que sería “vergonzoso” multar a alguien por esto, y más aún con 3.000 euros.

DEFENDIDO EN EL BARRIO. Aunque en redes sociales puede encontrarse de todo, lo que está claro es que los vecinos del acusado creen firmemente su versión y consideran imposible que actuase con maldad. Tras ponernos en contacto con la Asociación de Vecinos de Conxo y varios residentes de la zona, todos aseguran queel individuo “es un gran defensor de los animales” o que “jamás les haría daño sin ser en defensa propia”.

Algunos cuentan, incluso, que el carácter de esta persona es completamente contrario a lo que se está vendiendo en las noticias. “Si aparece un perro o algún animal abandonado por el barrio, él es el primero que lo ayuda. Les hace un hueco en su propia casa, les compra comida y se asegura de que no estén dañados”. Concluyen, por lo tanto, que “es muy injusto lo que se está diciendo de él, cuando realmente es todo lo contrario”.

LAS GAVIOTAS DE LAS CÍES. Aunque el vecino de Conxo ha sido el protagonista de la mayoría de comentarios, estas aves también han acaparado la atención de muchos. El acusado, tras su experiencia, señala que “quizá haya que limitar el espacio natural a los animales, pero sí te atacan así, no puedes multar por intentar defenderte. Nadie va a dejar que le arranquen un ojo, intentarás defenderte”, algo que muchas más personas defendían en las redes, y es que “las gaviotas de las Cíes tienen fama de ser muy agresivas, y no es casualidad, puntualiza el santiagués.