El Concello señala que las licencias de la Almendra se tramitan al día

Santiago. Las licencias y los trámites burocráticos están de actualidad en Compostela tras el precinto de Cacao por carecer de un título habilitante que le permita ejercer su actividad. En el fondo de la cuestión aparece la lenta maquinaria burocrática, cuyo ejercicio no avanza a la velocidad que todos desearan. Sin embargo, en declaraciones a este periódico, Raxoi defiende el papel de su Administración, puesto que están despachando todas las gestiones al día, especialmente aquellas que presentan una mayor importancia y se circunscriben en el ámbito del casco histórico.

En este sentido, desde el departamento municipal de urbanismo destacan que todos los temas que, por su incidencia, deben pasar por la Comisión Asesora de la zona vieja, están al día. De este modo, no hay empresario o particular que no cuente con los permisos que solicita, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente.

Este aspecto es que el ha impedido que el nuevo establecimiento de As Orfas pueda operar con normalidad. Así, el gobierno municipal confiesa que se encuentra con problemáticas generadas por aquellos que deciden saltarse la ley o intentar trampearla para perseguir su objetivo. Dentro de esta agrupación se encontraría, por ejemplo, el citado caso del recientemente estrenado local de la Almendra, así como los dos baldones, apelación realizada en su día por el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, para los inmuebles que suponen una carga para la ciudadanía por su estado ruinoso: el Pazo de los Irlandeses y la Sala Yago. En todo caso, en lo que respecta al local hostelero, y en base a las últimas declaraciones del primer edil, esperan que se pueda resolver cuanto antes; incluso, si todos los trámites están en regla, en esta misma semana.

En esta línea, desde Raxoi se sienten indignados por las trampas que buscan ciertos propietarios, cuando, precisamente, si de algo adolece el casco histórico es de cierta falta de interés por sus inmuebles, dada la carencia de ciertos servicios básicos. Por ello, quieren remarcar que están trabajando con diligencia para resolver los trámites en el menor tiempo posible, aunque, en todo caso, existen unos plazos marcados por la legislación que se deben cumplir. B. Fdez.