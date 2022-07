“El confinamiento fue durísimo, pero por fin se dio valor a la salud mental”

Laura de Santiago (Viveiro, 1985) es una influencer gallega que cuenta con más de 68.000 seguidores en Instagram. La psicóloga visitó Santiago hace unas semanas para disfrutar de O Son do Camiño, y cómo de costumbre, mostró la pasión que siente por Galicia, “mi tierra”.

¿Cómo te definirías a ti misma?

Soy una persona positiva, optimista y alegre, además de muy constante. Intento transmitir mi buena actitud y vitalidad dentro de lo que se pueda.

¿Qué tipo de contenido compartes en tus redes?

Lo que se suele llamar lifestyle. Comparto el día a día de mi vida, mostrando un poco de todo. Moda, viajes, sitios, planes... El contenido engloba muchas dimensiones, es una cuenta natural que no se centra en nada en concreto, y creo que eso es lo que gusta a la gente.

¿Cuál crees que triunfa más?

Los viajes siempre sirven de ayuda para tener sitios de referencia o algún tip. Desde que empezó la pandemia, por ejemplo, muchos se quedan con aquellos sitios en los que piden vacuna o no. Lo que comparto sobre Galicia también tiene mucho éxito siempre, y es algo que a mí particularmente me gusta que guste. Asimismo, las cosas del día a día, donde me expongo más a nivel personal, suelen suscitar bastante atención. Sin embargo, si hubiese que destacar sólo un tema, sin lugar a dudas serían los viajes.

¿Cuándo y por qué empezaste en este mundillo? ¿Ha habido algún cambio importante desde entonces?

En el año 2014. A mí siempre me ha gustado la fotografía, tanto de mí misma como de otras cosas. Me habían regalado una cámara y muchas veces me recomendaban exponer lo que hacía, así que empecé en el mundo de los blogs, que era bastante nuevo y estaba explotando. El gran cambio que se ha producido es que cada vez se comparte más rápido el contenido, por la forma en la que han evolucionado los propios medios. Antes se actualizaba el blog de vez en cuando, una vez a la semana, cada diez días... Ahora se suben cosas diariamente. La evolución la ha marcado la propia plataforma.

Mucha gente cree que ser influencer implica no trabajar, aunque tú también eres psicóloga. ¿A qué crees que se debe esa mala fama?

El de influencer es un trabajo nuevo, con muy pocos años, aunque ahora se está empezando a comprender. Los primeros blogs nacieron en 2008-2009, pero hasta el 2014-15 eran un hobby, no servían como sustento o trabajo. Con el tiempo llegaron nuevos medios y métodos, hasta tal punto que los influencers nos hemos convertido en la “nueva publicidad”. Quizás ahora se tiene más visibilidad y hay quienes piensan “no quiero trabajar ni estudiar, quiero ser influencer”, pero la mayoría de la generación actual tiene su formación y trabajo aparte. Desde fuera da una impresión de no hacer nada que no se corresponde con la realidad, a lo que se suma el desconocimiento y la ignorancia por ser algo reciente.

Y como psicóloga, ¿qué tal te va? ¿Cómo surgen tus terapias online?

Excelentemente, son muy cómodas. Fue algo anterior a la pandemia, aunque obviamente ahí aumentó su importancia. Lo cierto es que al principio era algo reticente respecto a la terapia online, pero me llevé una grata sorpresa. Es mucho más sencillo compatibilizar las citas para todos, al permitir conectarse desde casa, o durante las vacaciones. Incluso hay quién se siente más cómodo estando en su hogar, en un ambiente que le resulta más familiar, y aunque pueda parecer menos cercano he podido comprobar que también se crea un vínculo, igual que sucede en las redes con los seguidores.

¿Cómo afectaron la pandemia y el confinamiento en las sesiones?

Supuso un cambio drástico porque la situación fue muy dura para todos, pero tras mucho tiempo se le dio valor a la salud mental, considerándose por fin parte de la salud en sí misma. Es imprescindible comprender que si la mente no funciona, no funciona nada. En el confinamiento hubo mucha más demanda para los psicólogos, pero parece que la tendencia se mantiene. El auge de la preocupación por la salud mental nos favorece a todos.

¿Cómo es tu relación con otros influencers?

Muy buena. Este mundo me ha regalado un montón de cosas. Además de las experiencias, vas conociendo gente. Algunas han pasado de ser compañeras de trabajo a mis mejores amigas.

Ahora las redes son cada vez más interactivas. ¿Qué tipo de feedback recibes? ¿Cómo los valoras?

Constantemente me llegan mensajes de cariño, apoyo, agradecimientos por las cosas que comparto... el 99 % de las interacciones son una auténtica maravilla, aunque siempre hay un 1 % más amargo. Estamos en un mundo de libre opinión, y a veces se superan algunos límites. Pese a todo, no suelo lidiar con haters y al final hay que aprender a ignorarlos. En mi caso, desde hace tiempo si me encuentro algún comentario negativo, suele ser más bien una crítica constructiva, así que tampoco sufro esos problemas.

Hace escasas semanas compartiste tu experiencia en el Camino de Santiago. ¿Qué tal lo pasaste?

Me encantó. Ya transmití que creo que todo el mundo debería hacerlo una vez en la vida. Te permite pensar con claridad, parece que el tiempo se para y no tienes que estar pendiente de nada. Vives en una sinergia con el entorno y la tierra que tenemos, que es preciosa, y te fijas en las pequeñas cosas que obvias diariamente. Además lo compartes con otras personas... Para mí fue un parón necesario de la vida urbanita, un descanso, como tomarse un Kit Kat.

¿Cúales son tus planes de cara al futuro?

Creo que he encontrado el equilibrio entre las redes y la psicología, así que como se suele decir Virgencita que me quede como estoy. Mientras ambos aspectos me llenen continuaré sumergida en ellos. Además, uno de mis objetivos para el 2023 es empezar un máster sobre psicología perinatal. Falta mucha información para ayudar a las mujeres en diferentes etapas: el embarazo, depresiones post-parto, la crianza...

Para finalizar, ¿algún consejo para futuros influencers o psicólogos?

Tanto para estas como para cualquier otra profesión o ambición: que te guste lo que hagas. Y si te gusta algo, que inviertas tiempo en formarte y convertirte en el mejor profesional posible. Además de disfrutarlo, intenta adaptar tú trabajo a ti, deja que te defina, que forme parte de ti.