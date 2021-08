EL CORREO GALLEGO, sólido anclaje en sus 144 años de vida

El ejemplar de EL CORREO GALLEGO que hoy llega a manos del lector y que hace el 50.408 en la particular caída de las hojas de su calendario vital supone, puertas adentro de la empresa, la feliz efeméride de venir acompañado de 144 simbólicas velas que se corresponden con otros tantos años de existencia que el diario cumple y que en agradecida retrospectiva se detiene en aquel 1 de agosto de 1878 cuando el marino José María Abizanda y San Martín sacó a la calle ferrolana, ciudad de la que acabaría siendo alcalde, el primero de los números de una cabecera que nacía, como la voluntad de su propio primer editor, “sin ninguna promesa anterior que cumplir, sin ningún agravio viejo que vengar y sin ninguna pasión mezquina que satisfacer”.

En los actuales tiempos de volatilidad, de modernidad líquida de que nos avisaba Bauman, acaso resulte una tan intempestiva como extemporánea provocación traer a estas líneas que se quieren de felicitación la relevancia que las culturas más arraigadas y perdurables en el tiempo, de la grecorromana a la china, de la judeocristiana la hinduista, prestaron siempre al valor de la experiencia, a la sabiduría forjada en la meritoria circunstancia del sobrevivir.

Sin embargo, es en esa pericia acumulada por el poso de los años, en la sedimentación de las mil y una vicisitudes experimentadas por un periódico que sobrevivió a dos guerras mundiales, a una guerra civil, a dos repúblicas, a cracks bursátiles y hasta a dos pandemias de ámbito planetario, donde se halla la particular fortaleza de una empresa tan largamente centenaria.

Hace apenas cuatrocientos ocho días y con ocasión de otra relevante efeméride, la salida a la calle del número 50.000 del periódico, que el director del rotativo reflexionaba sobre este insólito milagro de longevidad -ser la quinta cabecera diaria más veterana de España y haber sobrevivido en Galicia a casi cuatro mil publicaciones- y que concretaba en la apuesta de los editores por tan quijotesca aventura, pero también y a la par en la fidelidad de lectores, suscriptores, anunciantes y amigos. Además, y desde la personal experiencia acumulada a lo largo de medio siglo de pertenencia al periódico –los últimos 37 como director-, Rey Nóvoa aludía también a una plantilla excepcional en todo momento, capaz de los mayores sacrificios por mantener viva la histórica cabecera y a un encomiable espíritu pionero, consustancial a su particular ADN colectivo.

En todo caso, como también añadía, el milagro sólo es posible desde esa parte más inmaterial, intangible, de toda aventura humana que se asienta en principios y valores inspiradores del quehacer diario y que en el caso de EL CORREO GALLEGO tiene su razón de ser en el sentido de pertenencia a un tiempo y a una tierra como singulares ejes sobre los que ha pivotado en todo momento la tarea periodística.

A ese imaginario colectivo de apostar por una Galicia dialogada, ávida de consensos, más integrada en Europa y en la que caben todos responde el primero de los compromisos del periódico, traducido en el servicio a la verdad, en la apuesta por ayudar a una sociedad que crezca en creciente libertad y desde el cultivo de los valores del espíritu.

Es a esa relevante parte del compromiso por la potenciación del acervo cultural al que la empresa editora ha sabido contribuir con iniciativas pioneras como supusieron la edición del diario La Noche –singular vigía en las nada fáciles épocas del franquismo- y, más recientemente, la aventura más largamente demandada por la intelectualidad del país a lo largo de la historia, el primer diario íntegramente en gallego, O Correo Galego, continuado en Galicia Hoxe. En este mismo capítulo hay que incluir hitos de singular importancia como la Biblioteca con 114 de los libros más sobresalientes de nuestra cultura o la edición de 92 cintas de música, compendio de la más variada y completa colección de música hecha en y para Galicia.

En este año de tan relevantes celebraciones en torno a la figura en el mundo de las letras españolas de Emilia Pardo Bazán, es difícil sustraerse a la vitalista corriente de recuperación de unas de las más singulares novelistas que también dejó su firma en las páginas del periódico, que la recordó el 13 de mayo de hace ahora cien años, al día siguiente de su fallecimiento, con la firma de su entonces director, Xaime Quintanilla, el admirado médico de los pobres y alcalde republicado de Ferrol, fusilado en 1936- como “la más intensa luminaria de la raza galaico-portuguesa; de esta vieja raza gloriosa que ha dado al mundo las más talentosas mujeres”. Resultaría vano por imposibilidades de espacio añadir a la citada escritora la relación más que centenaria de colegas suyos que dejaron su impronta en las páginas del periódico, desde la novela por entregas de Rosalía a la larga serie de artículos del Camaleón Solteiro del nobel Cela. Junto a ellos, Curros, Pondal o Brañas; Otero Pedrayo, Cunqueiro o Risco; Carballo Calero, Cuevillas o Valentín Paz Andrade forman parte, con tantos otros, del más selecto y comprometido panorama de la cultura gallega y también de la historia largamente centenaria de este periódico, como los que fueron sus directores Ramón Vilar Ponte, Roberto Blanco Torres o Raimundo García Domínguez Borobó, junto al citado Quintanilla.

Hijos de la técnica, a lo largo de todos estos años a caballo de tres siglos, los cambios experimentados por la sociedad fueron trascendentales, como también la propia concepción de lo que debe ser una empresa periodística, reto al que supo responder la empresa siendo el primer diario impreso gallego en incorporar sus contenidos e Internet con páginas que llegan hoy a los 194 países que conforman la ONU con excepción de Crea del Norte, en experimentar las amplias posibilidades de los multimedia, desde una televisión y radio propias a la edición de las más populares series de televisión en Galicia, caso de la tan recordada como archirrepetida serie de Pratos Combinados

En esa otra parte igualmente comprometida de responder al tiempo del que se es testigo hay que situar otra de las más aplaudidas iniciativas afrontadas por la empresa: La creación hace ya una treintena de años de los premios Gallegos del Año, desde el confesado propósito de presumir para nosotros mismos y para el mundo de lo mejor de esta tierra. La pandemia del Covid 19 ha propiciado un aplazamiento de esos reconocimientos públicos que habría que retomar en breve.

Si en lo más próximo y en el afán por contribuir a potenciar los valores del deporte, la empresa fue también pionera en Galicia en la convocatoria de una Carrera Pedestre que dejó tras de sí una treintena de exitosas celebraciones y decenas de miles de corredores, corresponden también a esa más activa condición de actuar como permanente vigía de las preocupaciones sociales otras iniciativas como constituye en los últimos años la particular celebración de la fiesta de Galicia, su 25 de julio, desde la tan fructífera experiencia de conceder todo el protagonismo de su principal suplemento periodístico a la voz y vivencias de las mujeres, en estos momentos de tan necesaria reflexión de la relevancia de lo femenino plural. Un total de sesenta y cinco fueron las que este año nos aportaron ideas y propuestas, denuncias y reivindicaciones, historias y vivencias en denodado y elogioso empeño por la siempre pendiente causa de la igualdad.

Pero, se señalaba más arriba, antes que ninguna otra servidumbre la de una empresa de comunicación se debe a la del servicio a la verdad. Tanto más necesaria, como desde estas páginas recordaba en fechas atrás el que fuera director de La Vanguardia, Màrius Col, “cuando la verdad parece la bolita escondida del trilero, que es cuando los ciudadanos requieren medios de referencia que sean como el espejo que les interpela y les devuelve a la realidad”.

Toda empresa periodística, todos los medios de comunicación no son sino pilares sobre los que se asienta la democracia. Por eso es en su fortaleza donde radica la de la sociedad toda. Porque es desde la pluralidad, desde cada legítima ideología, desde la multiplicidad de los variados puntos de vista que cada uno de ellos aporta desde su particular prisma desde la que se ayuda al lector a tomar decisiones bien fundamentadas y con criterio. Lo resumía el director de este periódico cuando recordaba, cual verdades del barquero, que “en cuestiones terrenales no creemos en verdades absolutas, y el mensaje que enviamos siempre a la sociedad civil, clave de nuestra fortaleza, es que la información veraz, fiable y de confianza es cara; hay otra más barata, pero esa es deformación que envilece a quien la transmite y contamina al que la recibe”. Un encomiable reto para los próximos 144 años.