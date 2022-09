El dueño de la casa que ardió en la rúa do Medio asegura que estaba okupada: “Llegaron a golpearme”

Se llama Jesús Iglesias Sebio, tiene 77 años y desde hace uno vive en una residencia de mayores de Carballo. Se identifica como el propietario de la casa de la rúa do Medio, en Santiago, que el pasado 22 de agosto acabó completamente destruida tras sufrir un incendio. El hombre se puso ayer en contacto con esta Redacción para desmentir a quienes dicen que las personas que vivían allí no eran okupas. “Eran okupas en toda regla y me robaron todo lo que tenía en mi casa”, asegura, antes de relatar cómo poco a poco perdió su inmueble.

“La casa está dividida en dos viviendas, una en el bajo, que era donde residía yo, y otra en la primera planta. Un día me di cuenta de que una mujer había entrado por la ventana y se había instalado en el piso de arriba. Lo denuncié muchas veces, también vino la Policía, pero no hubo manera de echarla fuera”, comenta, antes de afirmar que “mientras yo viví allí me hizo la vida imposible. Incluso llegó a golpearme en una ocasión”. Jesús veía los días pasar con la impotencia y la incomodidad de convivir con los okupas. “Nunca me pagaron un alquiler ni me dieron un euro. Quien diga que no eran okupas, miente”, remarca este vecino de Santiago que tuvo toda la vida un taller de zapatería en el barrio de San Pedro, donde tiene más propiedades.

Jesús, indica, dio su vivienda por perdida el día que “un informe de la asistencia social obligó a que me trasladaran a una residencia. Vino una ambulancia, me llevó al hospital unos días y cuando me di cuenta estaba en una residencia de mayores”, asegura.

“Ese día supe que lo había perdido todo, mi casa y todo lo que tenía en ella: una colección de relojes y de mecheros, bandejas de plata, recuerdos de familia, herramientas, documentos... Me he quedado sin nada”, lamenta, al tiempo que añade que se imaginaba que en cuanto lo llevaran a la residencia le expoliarían la casa y que el incendio se lo acabó de confirmar. “Al parecer, la okupa de arriba le alquiló la vivienda a una familia; y como esta no le pagaba la renta optaron por prenderle fuego a la casa”, señala el afectado, que incide en que él nunca percibió “ni un euro en concepto de alquiler” por las personas que vivían en su casa de la rúa do Medio.

El propietario desmiente “rotundamente la versión del alcalde y la de cualquiera que diga que no había okupas en esa casa. Y esto lo repito ante cualquier tribunal”, remarca este compostelano.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, desmintió tajantemente en el momento del suceso que en la vivienda incendiada hubiera una okupación. “No había orden de desahucio, y los residentes tenían autorización para vivir allí del propietario”, matizó Sánchez Bugallo.

LA VERSIÓN DE LOS TESTIGOS. “Esto se veía venir desde hace tiempo”, señalaron algunos vecinos después del incendio en la casa de Jesús Iglesias, afirmando que llevaban ya tiempo temiéndose que algo así acabaría por suceder. Los propios vecinos indicaron que, a pesar de que según fuentes municipales no pesaba denuncia, petición u orden de desahucio alguna sobre la vivienda, existía una situación conflictiva y desagradable en el lugar.

“A veces se juntaban un montón de personas en la entrada. La Policía estaba aquí cada dos por tres...”, detallaron. “Muchas veces, cuando volvía a casa por la noche, daba la vuelta por rúa de San Pedro para no tener que pasar por delante”, declaraba una vecina, que insistió en que lo que sucedía en el lugar era vox populi, pero que nada se podía hacer.

Así, la mayoría mostraba cierta resignación hacia un episodio que, si bien supuso todo un sobresalto, muchos consideraban como algo que se esperaba. “Algo iba a acabar pasando. Dentro de lo malo, solo se produjeron pérdidas materiales”, apuntó un vecino, que apuntó que la máxima preocupación que se apoderó de la gente en el momento del incendio era que el fuego pudiese llegar a alcanzar las viviendas colindantes. “Todo fue muy rápido, yo no estaba lejos de aquí pero no me enteré hasta ver un montón de humo”, señaló un testigo. “Estaba con la televisión y oí como golpes, uno tras otro, pero nunca me imaginé que estuviera pasando esto hasta que me asomé por la ventana”, comenta otro.

La alarma saltó el lunes 22 de agosto, minutos antes de las siete de la tarde en el número 32 de la ya citada rúa do Medio, en el barrio de San Pedro, cuando una gran humareda alertó a varios vecinos que llamaron a los servicios de emergencias. Solo se lamentaron pérdidas materiales, a excepción de un pequeño cachorro al que los sanitarios trataron de reanimar sin éxito.

Las llamas no tardaron en crecer y los bomberos, que movilizaron a todos los efectivos disponibles del parque, trabajaron hasta altas horas de la madrugada para extinguirlas por completo y también asegurarse de que el fuego no se activaba de nuevo.

Aún impactados por un shock como el vivido en esos momentos, los vecinos comenzaron también a especular acerca del posible origen intencionado del fuego. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detenían pocos minutos después en Casas Reais a un individuo como posible autor de los hechos.

CRÍTICAS. Tras el suceso, el viceportavoz de los populares compostelanos, Ramón Quiroga, ya atribuyó estos hechos a una supuesta okupación ilegal de dicha vivienda y en esa línea recordó al gobierno local la necesidad de poner en marcha las medidas antiokupación que el Grupo Popular había llevado a Pleno en febrero de este año. Asimismo, Quiroga señaló una “complicidad” del PSOE con los okupas en Santiago y subrayó la actuación del gobierno de Bugallo al abstenerse en la votación de las acciones propuestas y que, destacó, supuso que no se pudiera poner en marcha el plan de prevención y actuación contra la okupación ilegal.