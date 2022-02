El Entroido vuelve a la calle pero no habrá el habitual desfile del martes

El concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, presentó ayer la programación del Entroido en Compostela, que, “pouco a pouco”, destacó, “volve á normalidade tras un ano de interrupción por mor da pandemia”. Además de las múltiples actividades que se desarrollarán por las rúas de Santiago, el Meco se subirá al Pazo de Bendaña este sábado para presidir una celebración que se prolongará hasta el próximo 2 de marzo, “cando o boneco arderá na praza Roxa”, indicó Muíños, antes de añadir que “o tradicional desfile da tarde do martes de Entroido queda suspendido a consecuencia dos efectos da sexta vaga da covid”.

El Pazo de Raxoi acogió ayer el acto de presentación “do amplo programa de actividades que por segundo ano consecutivo prescinde do tradicional desfile do martes de Entroido, xa que se ben é certo que actualmente as cifras da sexta vaga xa foron descendendo, no momento no que tivemos que tomar a decisión, estabamos no peor desta sexta vaga”, explicó el edil de Fiestas, que también aclaró que “se falou con algunhas das asociacións que soen participar, que nos indicaron que non tiñan nada preparado e non o ían facer por mor da incerteza reinante nese momento”.

El programa del Entroido 2022 arrancará este sábado, 26 de febrero, a las 20.00 horas, con el desfile del Meco, que recorrerá la rúas Nova y Vilar hasta la praza do Toural, “onde o Meco quedará presidindo as festas ata o día 2 de marzo dende o Pazo de Bendaña”. La jornada de apertura incluye el pregón, a cargo de Virus e Vacina (Lucho Penabade y Mónica García).

Ese mismo sábado, pero por la mañana, tendrá lugar en el Espazo Apego del Ensanche un obradoiro impartido por la Asociación Semente Compostela, “na que os máis pequenos poderán aprender a facer o seu propio chapeu de Xenerala”, indicaron desde Raxoi. “A actividade, que está pensada para crianzas de 3 a 8 anos, é de balde pero necesita de inscrición previa en delingua.santiagodecompostela.gal”, apuntaron.

Además, a las 18.30 horas, la Agrupación folclórica Colexiata de Sar recorrerá las rúas de Santiago desde la praza Roxa hasta Cervantes “amenizando á veciñanza con músicas e cantares da comarca compostelá. Os pasarrúas continuarán o domingo o luns e o martes”.

Ya el domingo 27, la fiesta correrá a cargo de Os Conformistas de Conxo, que entre las 10.30 y las 15.00 horas “se deixarán ver e escoitar por Conxo, o Ensanche e a zona vella”. Ese mismo día, a las 12.00 horas, los Títeres Cachirulo llevarán As Xeneralas da Ulla a la praza do Toural y a esa misma hora tendrá lugar una actuación de calle a cargo de Latexo Percusión en la praza Roxa y en la Alameda.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la parroquia do Eixo acogerá los desfiles de Os xenerais da Ulla y el Coro de Bonito, “que rematarán nos atranques dos Correos e Xenerais, ás 19.00 h. no Campo de Santa Lucía. Previamente, ás 6 da tarde, será o turno da Mekánika Rolling Band, que estará acompañada pola Asociación A Ruliña”, explicó el edil de Fiestas.

Tras el fin de semana, en la jornada del lunes tendrá lugar la actuación de la charanga BB+ en el casco histórico, a partir de las seis de la tarde, y el martes, de la charanga OT y de la comparsa Armatroulas de Laraño. A las 19.00 horas, Cantigas e Agarimos animará las rúas de Muros y Noia y la calle Costa da Morte con los Bailes no Entroido.

El punto final a estas fiestas tendrá lugar el miércoles 2 de marzo con la Queima do Meco, “como sempre, na praza Roxa ás 9 de noite”.