El famoso guardiacivil de ‘La isla de las tentaciones’ narra su duro peregrinaje

Su imagen vestido de Guardia Civil se hizo viral hace unos años, aunque el salto definitivo a la fama de José Sánchez vino de la mano del inesperado éxito del programa de Telecinco La isla de las tentaciones, en el que participó en su primera edición. El agente supo aprovechar el tirón del exitoso espacio televisivo y hoy en día acumula en su cuenta de Instagram @josechof cerca de 300.000 suscriptores, con los que ha querido compartir su experiencia recorriendo el Camino de Santiago en un vídeo de IGTV. Y es que José siempre ha hecho gala en su cuenta de su gran espiritualidad y de su religiosidad. Eligió la Vía de la Plata y comenzó su periplo en la localidad de Allariz.

A pesar de estar en plena forma y de haber hecho senderismo unos meses antes de calzarse la botas de peregrino, José reconoce que la experiencia fue más dura de lo que pensaba inicialmente. “Hace unos tres meses me propuse hacer cosas por montaña: senderismo y carreras, pero he de decir que el Camino de Santiago ha sido mucho más duro y difícil de lo que yo pensaba”, confiesa.

Y es que el miembro de la Benemérita no dispuso de mucho tiempo para recorrer la Ruta, lo que incrementó la dificultad de su aventura jacobea. “Tuve que comprimir en pocos días muchos kilómetros. Esto supuso una dificultad añadida y no disfruté tanto de la experiencia como me hubiera gustado”.

Por esta razón, el exparticipante de La isla de las tentaciones aconseja a aquellos que decidan peregrinar a Compostela que no se marquen etapas demasiado largas. “Os recomiendo que establezcáis un máximo de diez o quince kilómetros por día y que vayáis con calma para disfrutar del entorno, del recorrido y, sobre todo, del destino”. En este sentido, destaca lo agradable que es llegar a cada destino y poder conocerlo, algo que no es posible “si estáis muy cansados, con agujetas y heridas”.

Para José Sánchez cada día en la Ruta Jacobea fue una aventura, pero siempre supo sobreponerse a la piedras que fue encontrando en su camino. “Tuve lluvia, tuve sol, días calmados, tuve viento...El Camino dicen que es una fotografía de la vida, en donde hay altos y bajos, pero la finalidad es que tienes que seguir hacia adelante y seguir las señales”, relata.

A diferencia de otros peregrinos, asegura que no se lanzó a hacer la Ruta para encontrarse a sí mismo, sino para cumplir un sueño. “Muchas personas hacen este viaje para encontrarse a sí mismos, pero en mi caso en particular no lo necesitaba, porque siempre busco momentos para poder evadirme del mundo y para poder desconectar, ya sea haciendo deporte, ya sea en la ducha, ya sea en el coche escuchando música, mi cabeza constantemente está pensando y dándole vueltas a las cosas, y a mí este viaje me ha servido para cumplir un objetivo que tenía: hacer el Camino de Santiago, que era un sueño, y poder conocer a gente maravillosa”, dice.

El famoso guardia civil termina su vídeo animando a todos aquellos que atraviesan un momento complicado a buscar su paz interior. “Animo a todas esas personas que se encuentran algo pérdidas a que intenten encontrar su paz interior, ya sea saliendo a andar por la montaña, por la playa, en el gimnasio... Al final, como decía una frase que me ha gustado mucho del Camino: la etapa más dura son los 30 centímetros que hay entre la cabeza y el corazón”.