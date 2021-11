El instituto Gómez-Ulla recuerda que hay que vigilar los dos ojos en los pacientes con diabetes

Santiago. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora mañana, el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla incide en el hecho de que la afectación de la diabetes en la visión no siempre es simétrica ni simultánea, por lo que es necesario vigilar los dos ojos, aunque uno de ellos no presente inicialmente alteraciones. Además, recuerda que los pacientes con diabetes tienen 25 veces más probabilidades de pérdida grave de visión que las personas que no padezcan esta dolencia, siendo esta pérdida de visión severa casi siempre evitable en más del 90 % de los casos si se aplica un diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad. Atendiendo a ello, los pacientes con diabetes tipo 1 deberán realizar el primer examen oftalmológico a los 3-5 años después del diagnóstico con un seguimiento anual, mientras que los pacientes con diabetes tipo 2 deberán realizar su primer examen en el momento del diagnóstico con un seguimiento anual. La retinopatía diabética y el edema macular diabético son las complicaciones más frecuentes a nivel ocular derivadas de la diabetes, aunque también hay un riesgo de algunos tipos de glaucoma o catarata. ecg