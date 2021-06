El llanto del Cabildo

EN ESTOS DÍAS DE JUNIO, en especial en los fines de semana, los miembros del Cabildo de Santiago no podemos menos que llorar, cuando nos dirigimos hacia la Catedral y vemos que dos tercios de quienes quieren participar en la Eucaristía no pueden hacerlo. Son las consecuencias de la pandemia que nos aqueja y del limitado aforo que se sigue de ello. Para nosotros sería un motivo de gozo el ver la Catedral llena, como de ordinario acontecía en los años pasados, hasta que el COVID-19 gravó sobre nosotros y nos hizo tomar todas las precauciones, para evitar los contagios.

La causa de nuestro dolor es doble: por una parte, cuando uno ve o se entera de que han salido muchos peregrinos de un lugar lejano y no logran pasar la Puerta Santa, no puede uno menos que sufrir y condolerse con los que llegan, después de un camino que les ha requerido tanto esfuerzo. Pero por otra parte no deja uno de unirse con los sentimientos del corazón a tantas personas de la propia ciudad de Santiago, que, hasta ahora, participaban de la liturgia de la Catedral, y en estos momentos no hay sitio para ellas. De este modo, unos y otros se conduelen de no poder participar en el culto de esta Iglesia Madre, la primera de la Diócesis Compostelana, a la que acudían quienes habitaban en Santiago y otros, preferentemente de la autonomía gallega. También a estos, aunque su camino sea más corto, les resultaría agradable el ganar el Jubileo, día a día.

Todos los miembros del Cabildo nos asociamos al dolor de quien quiere entrar y no puede. Cierto que nuestro dolor se vuelve más sensible cuando vemos largas colas que esperan entrar y no pueden hasta después de terminada la Misa. Precisamente por este motivo, a pesar de la escasez de vocaciones sacerdotales, hemos organizado, a las nueve y media de la mañana, una Eucaristía más. Este lunes asistieron a ella quince o dieciséis personas. No dudo que en adelante aumentará considerablemente el número de los que a ella acudan, al ver que tienen amplitud de espacio para participar tranquilos en el Memorial del Señor y ganar ese Jubileo que la Iglesia les ofrece. Precisamente este lunes nos decía San Pablo en la 1ª lectura de la Misa: No echéis en saco roto la gracia de Dios...: “Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación”. Es un motivo de gozo el participar con abundancia de la gracia del Señor.

Los miembros del Cabildo queremos salir al paso de lo que está sucediendo, y decirles a los que no pueden participar en la Eucaristía o no consiguen confesarse, a pesar de los confesores que ocupan distintas capillas de la Catedral, la mayor parte de ellas en la girola, que pueden ganar el Jubileo, aunque no consigan cumplir en la Catedral con los sacramentos y otros ritos que pensaban llevar a cabo. Pueden hacerlo, sacando el fruto esperado de ello, en los quince días siguientes a su visita a la Catedral.

Nosotros hemos ido ofreciendo ideas y escritos sobre el Apóstol Santiago, para preparar las peregrinaciones en este Año Santo Jacobeo. Además de los que han publicado las Comisiones de Catequesis y del Año Santo, todavía ha visto la luz, hace una semana, un libro de mi autoría, titulado El Apóstol Santiago: amigo, discípulo y testigo de Jesús. En él, a lo largo de 190 páginas, con muchas ilustraciones, repartidas en once capítulos, se trata de la cercanía de Santiago a Jesús, de su predicación en nuestra tierra, de su sepultura, de las iglesias de Alfonso II y Alfonso III y del comienzo de la Catedral. Después, en los tres últimos capítulos, se explican las distintas capillas de la Catedral, el Pórtico de la Gloria y el Museo.

Esperamos que la pandemia que nos aqueja nos deje tranquilos y esperanzados, de modo que puedan participar en la Eucaristía cuantas personas lo deseen, como culmen de la peregrinación realizada.