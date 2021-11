El Manneken Pis se viste de peregrino para animar a Europa a hacer el Camino

El Manneken Pis se vistió ayer de peregrino para animar a Europa a peregrinar a Compostela. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se fotografió en su visita de trabajo a Bruselas ante la afamada estatuilla, localizada en la zona histórica de la capital belga, ayer ataviada de una manera singular, puesta estaba ataviada con ropajes jacobeos.

Por su parte, el presidente Feijóo consideró consideró que el peregrinaje a Santiago supone “un antecedente de la Unión Europea (UE)”; y recordó que el Camino ya reunía a “pueblos y formas de ver la vida distintas”, desde sus inicios en el siglo X. “Los Caminos son europeos. El Camino no es una creación gallega, es un privilegio que tenemos los gallegos de abrazar a todas las gentes que llegan a nuestra tierra de todos los rincones de Europa y del mundo”, aseguró el máximo mandatario autonónimo en una mesa redonda sobre el Xacobeo 2021-22.

Para Feijóo, “el Camino de Santiago es como la UE sin pasaportes”, ya que desde el comienzo de las peregrinaciones “la gente iba sin nada” y “solo la concha era la acreditación para transitar”. Con esto, vaticinó que al finalizar 2021 más de 170.000 personas habrán peregrinado por la Ruta Jacobea, unas cifras que dio por buenas “a pesar de la pandemia”. Asimismo, recordó que esta vez, debido a la covid, el Xacobeo durará dos años, hasta finales de 2022, después de que el Vaticano aceptara alargar los plazos de esta celebración, que tiene lugar cuando el Día del Apóstol cae en domingo.

Por ello, el presidente de la Xunta animó a hacer el Camino para conectar “con un peregrinaje que no necesariamente debe ser religioso”, ya que, a su juicio, también puede tener “un carácter espiritual o laico, según la orientación que cada uno le quiera dar”, detalló. Resaltó que los más de 83.000 kilómetros de sendas jacobeas que vertebran el continente o sus más de 1.200 años son una alegoría de todo cuanto simboliza la UE. “Europa es solidaridad y no hay nada más solidario que el Camino”, abundó. “No me parece lo mismo tomar el sol en una playa que hacer el Camino. Para mí, es mucho más interesante y saludable la última opción”, aseveró el presidente.

También se refirió a la oportunidad que suponen los fondos europeos: “Galicia es una de las regiones de mayor ejecución de fondos y no podemos perder esa oportunidad”, dijo, subrayando el mantenimiento y la mejora de las rutas jacobeas como uno de los proyectos fundamentales para invertir estos recursos; “porque rehabilitar la arquitectura del Camino es rehabilitar nuestra historia”.

La agenda de Núñez Feijóo en la capital belga comenzó con una reunión con el director general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Marc Lemaître; y siguió con la participación en una mesa redonda sobre el Xacobeo en la Fundación Galicia Europa.

Sus siguientes actos previstos para esta jornada son una reunión con la vicepresidenta para la Democracia y la Demografía de la Comisión Europea, Dubravka Šuica, y con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

Para el cierre, reservó el jefe del Ejecutivo autonómico un encuentro con el representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell.