El ‘milagroso’ toldo del Góndola sigue inalterable tras el rescate de dos juerguistas sobre su lona

Los pedidos de pizzas y de menús diarios en el Góndola se veían ayer interrumpidos por las llamadas y los comentarios sobre el suceso del pasado lunes por la noche, cuando los Bomberos y la Policía Nacional tuvieron que acudir a la calle Diego de Muros para disuadir a los jóvenes que se encontraban sobre el toldo del restaurante. Dos de las implicadas, procedentes también de una fiesta que se celebrara en el interior de la vivienda superior, necesitaron ayuda para bajar.

Según relató ayer a este periódico Jacobo Pereiro, responsable del local hostelero, en el restaurante no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta que recibieron las llamadas de la Policía Nacional y las advertencias vecinales. Tras enterarse de los hechos, lo primero que realizaron fue una revisión a fondo de su toldo blanco, el cual no sufrió ningún desperfecto. “No vamos a denunciar porque realmente no tenemos daños. El toldo lo instalamos en 2002, se ve que es resistente”, afirma el hostelero. A raíz de este suceso, y tras hablar con varios de los vecinos, descubrieron que no es la primera vez que suceden hechos similares.

“Parece ser que lo hacen habitualmente, no es la primera vez que se subían. Se ponen a fumar en la ventana y se apoyan en el toldo, pero se ve que esta vez se les fue de las manos. Igual con la presencia de la Policía intentaron volver al piso o algo, pero ellas no fueron capaces”, añade. “Creo que no se apoyan totalmente en el toldo, sino que están con medio cuerpo y se apoyan en la ventana, porque si no igual no resistiría”, incide Jacobo, que sabe de qué piso concreto se trata ya que en la parte superior de su negocio, justo encima del ya famoso toldo, solo hay dos viviendas, y una de ellas está deshabitada. De momento, los implicados no se han puesto en contacto con ellos para trasladarles sus disculpas o aclarar lo sucedido. “Tienen veinte años, son universitarios...”, dice Jacobo en un intento de sacar hierro al asunto.

El desencadenante del suceso fueron los ruidos, gritos y música que procedían de la vivienda, los cuales alertaron a los vecinos. Fueron ellos los que requirieron la presencia de los agentes, que se encontraron a cinco jóvenes sobre el toldo cuando llegaron. Tres de ellos se introdujeron rápidamente en el interior de la vivienda, excepto las dos citadas chicas, que se quedaron sobre la estructura al cerrarse la ventana por la que habían salido. Al margen del rescate realizado, los agentes intentaron localizar a las personas que se encontraban en el interior de la fiesta, celebración que incumple la normativa sanitaria de reuniones entre no convivientes de madrugada. Consiguieron identificarlas ya durante la mañana del martes, cuando regresaron a la vivienda, pues de noche no lograron que les abriesen la puerta.