El mítico Mochi cederá su canción sobre el Año Santo para que sea el himno oficial

Mami Panchita, María Teresa o Carita Mimada son solo algunos de los éxitos musicales del conocido cantante y productor musical Juan Erasmo Mochi , que en la época dorada de la música española compartió escenarios con artistas de la talla de Julio Iglesias o Camilo Sesto.

Ahora, a sus 79 años de edad, este polifacético artista acaba de publicar en su canal de Youtube Juan Erasmo Mochi Oficial un tema dedicado a este Año Santo, titulado Botafumeiro y que cuenta con dos versiones, una en gallego y otra en gallego y castellano.

Y es que este compositor, nacido en Barcelona en 1943, siente un gran amor por Galicia, ya que una parte de su carrera artística la desarrolló en Sudamérica y “allí todos los españoles éramos gallegos, así que durante once años fui gallego y a mucha honra”, cuenta Mochi.

Impresionado por todo lo que está ocurriendo debido a la crisis del COVID decidió componer Botafumeiro, para de este modo ayudar a promover este Xacobeo, que se está viendo tan afectado por la pandemia. “En el Camino de Santiago está prácticamente todo cerrado y es complicado llegar a Compostela. Me sentí triste por esta situación, justo con el Año Santo a las puertas. Es un momento muy importante para Galicia y de repente todo se paró en seco. Así que decidí hacer esta canción para darle un impulso”, cuenta el compositor.

Además, cuando la compuso aún no se había tomado la decisión de prorrogar el Xacobeo “y me dije tengo que hacer algo para que ese Año Santo se extienda a 2022 y que el Camino recobre su magia. Me ha nacido de las ganas de ayudar y difundir el mensaje de que se puede seguir caminando, porque los peregrinos llegan solos a Santiago”, explica. De hecho, le gustaría que la Xunta convirtiera el tema en el himno oficial del peregrino. “Yo se la cedo de manera gratuita para que la utilicen en una gran campaña de difusión del Xacobeo”, añade Juan Erasmo.

El tema es muy pegadizo e incorpora el sonido tradicional de las gaitas y Mochi cuenta que no le costó demasiado componerlo en gallego, “porque el castellano no es tan diferente y yo hablo varios idiomas, entre ellos, catalán, inglés o portugués, así que eso no fue un problema. Eso sí, contó con la ayuda del periodista compostelano Moncho Lemos. “Escribí la letra y después se la envié a Moncho, que fue de una gran ayuda con el gallego”, dice.

A pesar de ser el autor de Botafumeiro, tema que anima a todo el mundo a calzarse las botas de peregrino, reconoce que él solo ha hecho “un pequeño tramo del Camino, de veinte kilómetros, porque nunca en mi vida he tenido vacaciones. Soy productor, compositor, actor, etc. y no me queda tiempo, aunque no descarto hacerlo desde Madrid”, señala.

VOLCADO EN SU CANAL DE YOUTUBE. Ahora mismo, Juan Erasmo está dedicado en cuerpo y alma a su canal de Youtube, en el que graba vídeos de anécdotas que ha vivido con artistas como Camilo Sesto, que lo defendió de una persona que lo atacó con un cuchillo en Granada; con Julio Iglesias o con Camilo José Cela, del que fue muy amigo hace años.

También sube grabaciones antiguas de actuaciones suyas, tutoriales para enseñar a la gente a componer y tablas de multiplicar muy divertidas para los niños.

Mochi afronta está complicada situación con ilusión, porque como él dice, “soy de los que ve el vaso medio lleno. Esto tiene que terminar y volveremos a ir al teatro y a los conciertos. Estoy seguro que cuando este termine habrá una gran explosión cultural, como ocurrió después de la Gran Depresión. Será el momento de que descansen los sanitarios y el resto trabajemos como locos para superar la crisis económica”, concluye el cantante.

santiago@elcorreogallego.es