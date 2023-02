El nuevo sistema de recogida de basura arrancará con la hostelería enfrentada

Santiago. En un fin de semana en el que se vieron no pocos contenedores rebosantes de basura en zonas como el Ensanche o el Castiñeiriño, vecinos del casco histórico quisieron valorar positivamente el nuevo sistema de recogida de residuos tras la instalación de islas de contenedores portátiles que facilitan el reciclaje. Roberto Almuíña, presidente de la asociación Fonseca, explica que el servicio está funcionando “razoablemente ben”, puesto que se percibe que la presencia de bolsas en soportales y rúas “reduciuse notablemente”.

A los vecinos solo les preocupa la ubicación que se ha elegido para algunas de las islas, “como as que se colocaron nas prazas de Praterías e O Toural”, puesto que “non sabemos como vai funcionar o sistema cando os fluxos de visitantes sexan maiores na tempada de primavera e verán”. La aceptación ha sido buena, aunque, a juicio de Almuíña, es necesario seguir concienciando a los ciudadanos sobre la importancia de la separación de residuos. Piensa que “o colector marrón aínda non funciona como debería. Está pouco explicado o tratamento da materia orgánica e deberíase facer máis pedagoxía. Ademáis, as bolsas son moi pequenas e non teñen peche”, uno de los motivos por los que cree que todavía “non se percibe un compromiso con este colector”.

Otro inconveniente que ven los vecinos es el tamaño reducido de los agujeros por los que se introducen las bolsas de basura en las islas. “Eso non está ben desde o momento que hai que facer presión para que entren as bolsas”, indica Almuíña, que reconoce que desde la puesta en marcha de la iniciativa “as bolsas van desaparecendo das rúas, elimándose pouco a pouco a imaxe a que estabamos acostumados”.

Estas dos apreciaciones son compartidas por la asociación de comerciantes de la zona vieja, Compostela Monumental. Su gerente, José Ángel Blanco, admite que el nuevo modelo de recogida está funcionando bien y cumpliendo con su propósito: “Nuestros asociados nos comentan que cada vez se ven menos bolsas en las calles y se está acabando con una imagen que era lamentable en un casco histórico”, manifiesta. Aunque también ve deficiente el diseño de las isletas a causa del tamaño reducido de sus aberturas.

Sobre este aspecto se manifestó la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro. Consultada por este periódico, quiso dejar claro que las islas de contenedores “fueron diseñadas por un ingeniero que también lo hizo para otras muchas ciudades europeas. Que el agujero sea pequeño tiene un objetivo: que no se introduzcan en el contenedor bultos más grandes de lo debido”. La edila también agradeció la “buena respuesta” de los vecinos del casco histórico ante el nuevo servicio de limpieza.

ARTURO REBOYRAS