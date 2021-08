El ‘oasis’ del Monte do Gozo no deja de conquistar adeptos

No cabe duda de que los últimos festivales, que congregaron a miles de personas, contribuyeron a dar a conocer la nueva imagen que ofrece el Monte do Gozo, un complejo completamente renovado que tiene como cometido ofrecer acogida a los peregrinos a su llegada a Santiago, pero también consolidarse como un lugar de ocio de referencia para los compostelanos y demás gallegos. Lo cierto es que estos últimos meses de verano el Monte do Gozo ha ganado numeroso público local, sobre todo los fines de semana, cuando familias y amigos aprovechan para disfrutar de los amplios espacios verdes que ofrece el recinto y también de sus nuevas instalaciones, como las piscinas al aire libre, las áreas de juego para niños, las zonas de restauración o mismo el gran auditorio que se estrenó el pasado junio con O Son do Camiño- Perseidas, para disfrutar de una jornada en un entorno agradable y único a un paso de la capital de Galicia. Todo ello marcado por el espíritu jacobeo que a comienzos de los años noventa del siglo pasado llevó a poner la primera piedra de un lugar destinado a ser referencia para el peregrinos que llega a la meta del Camino.

Con esto, cabe recordar que la Xunta ha invertido en el complejo nada menos que 7,7 millones de euros en los últimos años para poner a punto el recinto de cara a este Año Santo, que finalmente se extenderá hasta finales de 2022.

De esta partida, casi cinco millones se destinaron a la remodelación de la zona de alojamiento, que ya está acondicionada y prestando servicio a los peregrinos tras adjudicarse el contrato de explotación a Carrís Hoteles. La oferta hotelera de la capital gallega sumaba el pasado julio el nuevo albergue del Monte do Gozo, que cuenta con más de 1.000 plazas de alojamiento. Los barracones fueron completamente reformados y ahora los peregrinos cuentan con unas instalaciones de confort y que además ofrecen todos los servicios que un caminante puede demandar, como lavandería, parafarmacia, alquiler de bicicletas o vehículos, tiendas de productos típicos de Galicia, una heladería, además de una amplia oferta gastronómica.

Por otro lado, se impulsó también una batería de actuaciones por 1,4 millones de euros en el entorno, como la transformación del antiguo cámping en un bosque de camelias, un proyecto dotado con 350.900 euros. El recinto contaba con una zona ocupada por bungalós que fueron demolidos para crear un Bosque del Mundo que permita potenciar el concepto de jardín de invierno gallego.

Tiene dos zonas diferenciadas: un jardín formal siguiendo las dos vías centrales en la que se crea una zona de estancia y un bosque de 38.000 m2. El plan incluye la adecuación de las dos vías asfaltadas, la colocación de elementos auxiliares, la instalación de aseos y locales para riego y mantenimiento, así como la rehabilitación del actual edificio situado en la entrada principal para transformarlo en un centro permanente de atención a visitantes con la camelia como hilo conductor.

Por otro lado, también se promovió la ordenación de la zona de llegada, que incluye actuaciones en la escultura que conmemora la Jornada Mundial de la Juventud de 1989, con la restitución de la topografía original del montículo y la dotación de aseos a disposición de los peregrinos que accedan al recinto de alojamiento y ocio. Se trata de un proyecto impulsado también por la Xunta de Galicia, que contó con una dotación de 132.420 euros y que ha generado cierta polémica debido a la desaparición de parte del monumento de la JMJ a la que asistió el papa Juan Pablo II en 1989.

Asimismo, el complejo acoge también el nuevo Centro Aspanaes, que se ubica en el antiguo edificio del camping. Se trata de una actuación de más de 1,3 millones de euros, de los que la administración autonómica aporta más de 764.800. La Asociación de Padres de Personas con Transtorno de Espectro Autista (TELA) solicitó la cesión del inmueble para destinarlo a los fines relacionados con las actividades propias de la asociación. Las obras de reforma corrieron por cuenta de la entidad y la Xunta colaboró para dotar al edificio de las condiciones de habitabilidad y garantizar el buen estado de las instalaciones exteriores.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Asimismo, se llevó a cabo el acondicionamiento de la instalación eléctrica de iluminación exterior en la senda peatonal, que contó un presupuesto de 45.900 euros; y de la iluminación perimetral de las sendas de las salidas del auditorio, con una inversión de otros 47.000 euros. También se señalizaron las entradas y salidas del auditorio, proyecto dotado con 30.000 euros, y se sustituyó la iluminación de viales del complejo de alojamiento.

Hace un año se completó también la ampliación del auditorio al aire libre para acoger hasta 50.000 personas, un proyecto que ascendió a 452.990 euros. Se suma a la renovación de la red de sumideros de las instalaciones residenciales, también concluida, que se llevó otros 101.375 euros. Por otro lado, la Xunta promovió un proyecto de iluminación ornamental y paisajística, que ascendió a 275.420 euros y que se terminó a finales de octubre del año pasado. El resultado de la ampliación del auditorio se pudo apreciar en la última edición de O Son do Camiño- Perseidas, la primera gran cita cultural que acogió este espacio tras su ampliación y en el contexto de la pandemia. Si bien el aforo estuvo limitado esta edición a 5.000 personas, no cabe duda de que el recinto se ha convertido en el principal auditorio al aire libre de Galicia.

Por otro lado, las piscinas al aire libre, situadas junto al lago, se han consolidado como uno de los grandes atractivos del Monte do Gozo, sobre todo en verano, muy frecuentadas por peregrinos y familias.