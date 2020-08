El ocio nocturno apela a la justicia para que se suspendan las restricciones

El texto publicado en el DOG el pasado 15 de agosto, y que recogía las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio del ramo, ha provocado una auténtica revolución en el sector del ocio nocturno. Desde la madrugada del 16, ningún local puede recibir clientes a partir de las 00.00 horas, y debe cerrar sus puertas a la 01.00 h. La asociación que agrupa al sector en Compostela ha recurrido a la justicia para intentar frenar la aplicación de las medidas.

Tal y como anunciaron ayer en rueda de prensa los representantes de Hostelería Compostela y de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra esa Orden del día 15. Solicitan la suspensión inmediata de la ocupación máxima de 10 personas por mesa, de la reducción horaria que se aplica a todos los locales y del cierre concreto del ocio nocturno.

Consideran que las restricciones criminalizan al sector, y que son desproporcionadas: “Otras áreas no tienen prohibiciones, y a nosotros que estamos con mas normas y más protocolos, haciéndolo de la forma correcta a diario, se nos pide que reduzcamos”, explica Sergio Fernández, director de la Bares, Pubs y Discotecas, y propietario del pub Século XXI. Por un lado, mantienen que las restricciones no se aplican solo al ocio nocturno, sino que afectan a todo el sector. Por otro, denuncian que las medidas no se basan en criterios como el número de contagios en determinada área sanitaria, sino que son generales: “Pasaron de ser medidas paulatinas, según la incidencia, a generales. No se tiene en cuenta el estadio de la enfermedad en una zona concreta”, afirma Fernández. Así, hace referencia a las normas que se aplicaron en su momento solo al ocio nocturno del área sanitaria de A Coruña ante el aumento de casos positivos de covid19.

La hostelería compostelana también hace hincapié en que los contagios no han disminuido tras los cierres ya que “cada día que pasa se demuestra que el índice de contagios en el ocio nocturno fue mínimo”. Añaden que la ciudadanía suple esos cierres por fiestas familiares, botellones en pisos o reuniones en fincas, “sin controles sanitarios”, por lo que consideran que el riesgo de contagio es mucho más elevado.