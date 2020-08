El ciclo De Lugares e Órganos, que estos días se celebra en algunos de los templos más relevantes de la ciudad y que reúne en Compostela a un gran número de músicos que darán vida al extenso patrimonio organístico de Santiago, presenta esta tarde un concierto único que correrá a cargo de Concerto das Donas. La agrupación formada por Elena Vázquez, Ana Pazos, Carlos García Amigo, Alejandra Escolante y María José Pámpano ofrecerá un recital con el que pretenden rendir homenaje a las mujeres músicas de los siglos XVII y XVIII. El espectáculo, programado para las 20.30 horas en la Igrexa da Universidade, estará dirigido por María José Pámpano. Hablamos con la violinista sobre la relevancia femenina en la música barroca y los retos que presenta su interpretación en la actualidad.

Vuestro concierto se presenta como un homenaje a las mujeres músicas del Barroco.

Sí, nuestro grupo se llama Concerto das Donas, que ya es un homenaje a una formación italiana que se llamaba Concerto delle donne. Fue una agrupación de pioneras en la profesionalización de las mujeres en la música. Hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, era habitual que las mujeres supieran música, al menos las de mejor posición social sabían tocar algún instrumento, aunque no solían dedicarse a ello profesionalmente. En aquel entonces era muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento, a no ser que pertenecieses a una familia de músicos y que tuvieses la suerte de ser formada o que estuvieras relacionada con la iglesia

Es difícil representar este tipo de obras en la actualidad?

Hace falta una labor de práctica e investigación tanto a nivel estético como estilístico. Tocaremos obras de Francesca Caccini, Isabela Leonarda y Élisabeth Jacquet de La Guerre. Es importante conocer lo que hay detrás de sus creaciones porque se trata de algo muy poco habitual, si ya era difícil ser músico y mujer, pues ser compositora lo era mucho más. Son mujeres que hay que resaltar y poner en valor, porque la mayoría del público no las conoce.

En el concierto utilizarán instrumentos del Barroco.

Es una manera de interpretar desde un punto de vista históricamente informado. Como decía, hay toda una investigación por detrás de este concierto, intentamos estudiar la forma en la que se tocaban estas piezas y también las peculiaridades de los instrumentos. Por ejemplo, los violines de la época tienen algunas diferencias de construcción, utilizaban cuerdas orgánicas de origen animal y el arco también era ligeramente diferente. Todo eso ofrecía un sonido que sería difícil de conseguir con un instrumento modernos con las cuerdas de metal.

¿Qué influencia de la música barroca persiste a día de hoy?

Hace años que se vive un boom de la música antigua. Hay ciertos repertorios que se han convertido en habituales y que ahora ya son difíciles de abordar sin instrumentos históricos. Es que si queremos ser fieles a la pieza original hay que conocer los cánones estéticos de la época, es algo que me parece muy interesante respetar. Me gusta mantener esos métodos y para ello hay que conocer las características de la música barroca y sus normas.

¿Qué opinión le merece el ciclo De Lugares e Órganos?

Es que ahora mismo la música antigua está ocupando grandes salas de conciertos. Santiago, como la capital europea de la cultura que es, tiene que explotar su patrimonio y esta es una forma muy acertada de hacerlo. Además, para mí tocar con un órgano es una experiencia espectacular. Son instrumentos asombrosos. El de la USC, por ejemplo, que es el que vamos a utilizar, cuenta con 11 registros hacia un lado y 13 hacia otro, es una pasada, es como tener un gran sintetizador de la época barroca.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta al dirigir este concierto?

Lo más difícil es no tener la oportunidad de ensayar como nos gustaría. No nos podemos llevar el órgano a casa y eso dificulta un poco las cosas. Tenemos que adaptarnos a la realidad de cada momento, no sabemos si el instrumento va a estar más o menos afinado, cómo de alto va a sonar o cómo estará restaurado. También hay que tener muy en cuenta la acústica del espacio. Todo esto lo hace difícil, pero también muy emocionante.