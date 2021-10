“El paciente necesita que el médico le mire a la cara, que se le escuche”

En primer lugar, enhorabuena por su nombramiento como directora científica del IDIS. ¿Le cogió por sorpresa o ya lo presentía?

Me propusieron en mayo asumir esta dirección científica y la verdad es que en ese momento sí que me cogió por sorpresa. La noche después de saberlo dormí muy poco y me quedé pensando en los aspectos positivos y negativos. Me quedé con lo positivo, interpretándolo sobre todo como un servicio a los demás.

¿Hasta ese momento cuál era su relación con el IDIS?

Yo lidero un grupo de investigación consolidado en el IDIS, que en este momento ya alcanza los 105 grupos de investigación, de los cuales 43 son consolidados. El resto son emergentes o clínicos. Digamos que para tener una categoría u otra es necesaria una determinada producción científica, captación de proyectos, recursos humanos... En este sentido, mi relación con el instituto es muy estrecha, porque la investigación es fundamental para poder hacer una asistencia de excelencia.

El IDIS es un centro puntero a nivel internacional, ¿podría hablarnos de algunos de sus logros?

El IDIS es un instituto donde se realiza investigación de la salud, de los de más relevancia en el país. Es conocido tanto a nivel nacional como internacional. Se creó el 31 de enero de 2008 con una firma de colaboración entre la Consellería de Sanidade y la Universidad de Santiago. Nuestro primer gran logro llegó el 10 de marzo de 2010, cuando se consiguió la acreditación del IDIS por parte del Instituto de la Salud Carlos III. Ello vino de la mano del primer director científico del IDIS, el profesor Carlos Diéguez González. En 2011 asumió la dirección científica el profesor José Castillo Sánchez, y con él se obtuvo la primera renovación de la acreditación del IDIS en 2015 y la segunda en 2020. No quiero citar un logro en concreto, porque hay varios aspectos importantes y podría quedar en el tintero algún investigador. No cabe duda de que el IDIS crece gracias al logro de los investigadores clínicos que colaboran con investigadores básicos; y que conjuntamente han conseguido que el centro haya crecido tanto.

Está en la cumbre nacional, ¿no?

Actualmente podemos situarlo entre los siete primeros centros del país, lo cual a una ciudad como la nuestra le aporta un valor añadido muy importante. En 2020, por ejemplo, hemos realizado 920 publicaciones, con un factor de impacto total de 5.458, y un impacto medio de 5,92, que es un valor que consideramos muy elevado y relevante. Y además de la captación de recursos, también nos autofinanciamos.

¿Cuánto dinero han conseguido el último año, por ejemplo?

En 2020 hemos captado 31,3 millones de euros, de los que 14 se consiguieron a través de proyectos de investigación competitivos. Con esto quiero decir que los profesionales clínicos estamos muy involucrados en la investigación y colaboramos con otros investigadores básicos, que suponen el 40 % de los investigadores de este centro.

¿Les urge algún tipo de recurso?

Para seguir adelante necesitamos espacio, que en este momento es muy escaso, y necesitamos mucho más para poder crecer. Estamos en trámites con el Ayuntamiento de Santiago y su alcalde, que siempre ha sido muy sensible a las inquietudes de los profesionales sanitarios y sus necesidades, para disponer de un espacio que esté cercano al hospital y que nos permita cubrir por lo menos la mitad de lo que tenemos. Lo que pretendemos es construir un edificio.

Es la primera mujer como directora del IDIS. Me imagino que supondrá una satisfacción como investigadora pero también como mujer...

La verdad es que no pienso en eso. Asumo este cargo con energía, con responsabilidad y con humildad. Le puedo decir que de los 33 centros acreditados por el Carlos III, conmigo ahora hay seis que están liderados por mujeres. Sigue siendo una mayoría de hombres, pero si la masa de investigadoras es elevada es lógico que haya también mujeres en los cargos directivos.

¿Se puede mejorar algo en el IDIS?

Sí, claro. Si no, no iniciaría esta tarea. Creo que la misión de un director científico es tener un plan estratégico y que los investigadores se sientan bien para que esto crezca. Lo primero que se necesita es espacio. Y también disponer de un material, de unas plataformas acreditadas y de calidad que puedan ser comunes, y que brinden apoyo a los investigadores. Y es fundamental un plan de formación óptimo en la parte de metodología de la investigación, ya no para los investigadores consolidados, sino para los emergentes, para ayudarles a que vayan hacia adelante. Hay que valorar también la convocatoria de becas, ya no solo predoctorales, sino postdoctorales. Tenemos mucho camino para seguir adelante. El objetivo es seguir sumando para que el IDIS siga siendo de prestigio. La proyección internacional también es muy importante...

¿Algún reto a corto plazo?

A mediados de octubre enviaremos la acreditación para la unidad de ensayos en fases tempranas, que esperamos obtener en dos meses. Ello nos va a permitir que la industria nos vea como un instituto potente para poder realizar estos ensayos en fase I y II, que tan importantes son para la población y para los pacientes.

El IDIS es una gran oportunidad para muchos jóvenes que inician su carrera investigadora...

Sí. En un hospital universitario como el nuestro debería estar más ligada la asistencia a la investigación. Quiero decir que para promocionarse debe puntuar más en la carrera profesional la parte investigadora. Considero que la realización de una tesis doctoral debe ser altamente valorada en los puestos futuros.

¿Considera que están proporcionalmente representadas todas las áreas de la salud en el IDIS?

Eso depende un poco de los investigadores. Hay áreas que están más desarrolladas porque hay investigadores que son más punteros, que tienen más empuje. En todos los institutos de investigación se trata de recoger todas las áreas, pero luego hay centros en los que un campo se desarrolla más que otro. Y el nuestro no es una excepción a eso.

¿Cómo ha influido el covid en la investigación?

Inicialmente, fue como un tsunami que paralizó todo, incluso la investigación; pero sin embargo también tuvo algo positivo, agilizó todo el tema burocrático. Por otro lado, se vio como con investigación, con apoyo y aporte económico es posible que esto crezca más rápido.

¿Cómo repercute la actividad del IDIS en el paciente? ¿Es consciente el enfermo de lo que aquí se hace?

Este instituto trata de buscar siempre la salud de los pacientes. En ese aspecto repercute muy positivamente, porque si nosotros avanzamos en investigación se traducirá en más terapias, unos métodos de diagnóstico mejores. Todo ello va a repercutir a corto o medio o plazo en la salud de los pacientes. ¿Si ellos son conscientes de ello? Yo creo que una misión pendiente es divulgarlo más a la sociedad. Nos tenemos que meter más en redes y divulgar más lo que estamos haciendo.

¿Es usted de los médicos que piensan que la medicina se ha deshumanizado en las últimas décadas?

Pienso que no, lo que pasa es que el ordenador ofrece una información imprescindible, como es todo el historial del paciente, una cosa muy positiva. Eso nos lleva a que no nos demos cuenta de que el paciente necesita también que se le mire a la cara, que se le escuche; no hablarle, sino escuchar y recoger. Para eso se necesita tiempo, y a veces el de las consultas es limitado. No creo que se haya deshumanizado la medicina, pero el ordenador nos resta tiempo.

Como pediatra, ¿qué es lo que más le preocupa en cuanto a la salud de nuestros niños?

Creo que hemos alcanzado un nivel de salud muy elevado en la población infantil, pero me preocupa sobre todo la natalidad, que ha disminuido drásticamente en los últimos años. Y sigue cayendo.

¿Qué se puede hacer?

Hay que tratar de concienciar a la sociedad, dar facilidades a los padres para poder conciliar la vida familiar... Me consta que se está tratando de hacer, pero creo que va más lento de lo esperado.