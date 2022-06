El pianista James Rhodes confiesa que le encantaría residir en Galicia

Como no podía ser de otra manera, el Festival de la Lectura llegó a Santiago pisando fuerte. Así se pudo apreciar durante la tarde de ayer en la Praza do Toural, donde el Selic, en su nueva edición, abrió sus puertas a un gran ambiente festivo, que contó con la presencia del pianista James Rhodes. Acompañado de la periodista Belén López, presentó su obra Instrumental, traducida por Rinoceronte Editora, así como Fugas. O la ansiedad de sentirse vivo. El músico británico, afincado en España, tiene un especial cariño por Galicia; así lo demostró durante su charla con la periodista -a quien pidió que le hablase en gallego,- al hablar de su pasión por Galicia, donde asegura, le gustaría vivir en un futuro. Rhodes ahondó también en su relación con la música y cómo esta en sus peores momentos -desde los abusos sexuales sufridos en la infancia hasta la crisis vital y proximidad a la locura tras una intensa gira de conciertos-, le salvó la vida. El pianista se encontró además con el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, el edil Sindo Guinarte y la concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón. Otras actividades fueron la ruta Construíndo a capital das letras.Compostela na narrativa galega do século XX, guiado por Mario Regueira, y la charla con Laura Sáez y Silvia Domínguez en la que hablaron sobre su nuevo libro, Herbas de Sanxoán. Finalmente, Carlos Castelao presentó su proyecto fotográfico As imaxes de Evita en Compostela.